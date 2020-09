Scènes de ménages : un acteur se retrouve à l’hôpital après un accident

Il est impossible de ne pas apprécier le rôle de Frédéric Bouraly puisqu’il offre un personnage emblématique dans Scènes de ménages. Si certains comme Audrey Lamy ont quitté la série, il est toujours au rendez-vous pour le plus grand bonheur des fans. Toutefois, il a été victime d’un accident comme il a pu le préciser sur les réseaux sociaux. En effet, sur Twitter, il a montré le bandage de sa main et il s’est retrouvé à l’hôpital à cause d’un accident domestique. Ce dernier est sûrement courant surtout pour ceux qui ne sont pas très attentifs à la semelle du fer à repasser.

Frédéric Bouraly a eu des problèmes avec le fer à repasser

Sur Twitter, l’acteur a révélé que le fer n’était sans doute pas assez froid lorsqu’il a souhaité le manipuler. Il a révélé qu’il ne faut pas mettre la main sur la semelle puisque forcément les conséquences sont dramatiques. L’accident domestique aurait pu être dramatique, car la chaleur est conséquente, vous pouvez donc clairement vous brûler et ce fut sans doute le cas pour Frédéric Bouraly. Ce dernier révèle qu’il s’agit d’une situation « à la con » qu’il est possible d’éviter avec de la vigilance. Dans tous les cas, le bandage est tout de même conséquent.

L’acteur de Scènes de ménages aura sans doute des difficultés pour s’en servir .

. Cela permet aussi de rappeler à tout le monde que le fer à repasser peut être dangereux au même titre que le fer à lisser.

Lorsque nous tentons de savoir si la semelle ou les plaques sont froides, nous avons la mauvaise habitude d’utiliser la main.

Lorsque la température est très élevée, les brûlures peuvent être importantes.

Frédéric Bouraly est toujours à l’affiche de Scènes de ménages et la saison 12 est même au rendez-vous, les fans de la série diffusée sur M6 seront alors ravis de la découvrir. Les nouveaux épisodes devraient être rythmés par de nombreux évènements, les scénaristes ont donc mis les bouchées doubles afin de satisfaire tout le monde. Après autant d’années à l’antenne, il faut bien sûr se renouveler au plus vite.

Quel programme pour Frédéric Bouraly ?

Dans cette saison 12 de Scènes de ménages, vous pouvez donc le découvrir aux côtés de Liliane puisque le couple est toujours au rendez-vous. L’attachée culturelle de la mairie a découvert une nouvelle passion, elle souhaite que son logement soit transformé notamment pour accueillir les artistes. José de son côté n’est pas très content d’apprendre cette nouvelle et il n’a toutefois pas le temps de s’opposer à cette lubie. De plus, le couple a été contraint de revoir son quotidien puisque leur fils a décidé de déménager.

Quand on veut vérifier si le fer à repasser est bien refroidi, on ne pose pas sa main bien à plat dessus ! Surtout s'il est chaud bouillant ! Encore un accident domestique à la con… J'en met ma main au feu ! pic.twitter.com/vggAiWFk8V — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) September 12, 2020

Alors qu’il habitait depuis de nombreuses années en Chine, il est donc de retour en France. Liliane sera sans doute euphorique à l’idée de le découvrir. José et Liliane ont également un constat amer puisque des voisins ont pu s’installer à côté de chez eux. La saison s’annonce donc passionnante et elle est diffusée depuis le mois d’août sur M6 en fin de soirée. En ce qui concerne Frédéric Bouraly, il devra se reposer puisqu’il est forcément brûlé à cause de la semelle du fer à repasser. Cela nous rappelle que la vigilance est de mise avec ces appareils qui peuvent occasionner d’importantes séquelles physiques. Il faut aussi le tenir éloigné des enfants qui ont tendance à toucher à tout.