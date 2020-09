Scènes de ménages : Grégoire Bonnet tourne sans ses vêtements, il n’a pas une doublure !

Dans Scènes de ménages, vous pouvez parfois découvrir les acteurs qui ne portent pas un vêtement. Ils sont alors en petite tenue ou dans leur plus simple appareil sans que bien sûr toute l’intimité ne soit dévoilée. Pour Grégoire Bonnet, la production ne lui propose pas de doublure, car c’est réellement son corps qui se retrouve à l’écran.

La question des doublures dans les séries et les films

Pour certaines scènes parfois osées que ce soit pour le petit écran ou encore les salles obscures, les acteurs et les actrices ne souhaitent pas se dévoiler dans une telle tenue d’Eve. Les scénaristes et les équipes de production trouvent alors des solutions avec des doublures. Les corps de ces dernières sont associés à la tête des acteurs et vous avez donc l’impression qu’ils sont sans vêtements.

Cela permet ainsi de respecter le scénario et l’intimité des stars sans qu’elles soient contraintes de supprimer leurs vêtements .

. Dans Scènes de ménages, lorsque vous apercevez Grégoire Bonnet, c’est bien son corps qui est au rendez-vous.

Les acteurs de cette série à succès proposée sur M6 n’ont pas une doublure pour leur corps.

Par contre, vous avez pu le constater, qu’ils sont toujours de dos notamment pour ne pas choquer les téléspectateurs. C’est aussi un programme familial qui doit forcément respecter des règles précises par rapport à cela. Grégoire Bonnet est donc bien l’homme que vous pouvez voir en petite tenue dans Scènes de ménages. Pour rappel, le couple n’a pas démarré avec le show, mais il est clairement une valeur sûre pour l’ensemble des fans.

Grégoire Bonnet et Amélie Etasse alias Philippe et Camille

Le couple est assez déroutant puisque certaines scènes peuvent clairement marquer les fans. Par contre, ils sont aussi très attachants même si parfois le côté agaçant de Camille refait surface. Les Français sont nombreux à suivre leurs péripéties sur le petit écran et ce sont devenus de véritables stars du programme que vous retrouvez sur M6 tous les jours. Il y a d’autres couples qui sont très appréciés et celui avec Audrey Lamy avait été largement admiré. Certes, la soeur d’Alexandra Lamy n’est plus intégrée au programme, mais elle a pu briller sur le petit écran.

Selon les rumeurs, Scènes de ménages ne devrait pas s’arrêter de si tôt puisque les Français sont toujours attirés par les différents couples. Pour apporter un peu de fraîcheur et pour renouveler les épisodes, certains ont notamment fait leur entrée comme Grégoire Bonnet autrefois aux côtés d’Amélie Etasse.