Scènes de ménages : Camille balance tout sur les coulisses dans une interview choc !

Scènes de ménages est de retour avec une nouvelle saison sur M6 !

Dès la fin du mois d’août, la chaîne M6 a commencé la diffusion de la nouvelle saison inédite de sa série phare, Scènes de ménages. Il faut dire que depuis de nombreuses années maintenant, la série fait un véritable carton sur la chaîne avec un concept qui se rapproche pourtant de la série 1 Gars 1 Fille diffusée à l’époque sur France 2. Mais si la série est toujours à l’antenne après toutes ces années maintenant, ce n’est clairement pas un hasard ou de la chance.

En effet, les scénaristes de Scènes de ménages ont réussi à se renouveler plusieurs fois et à transformer l’essai, mais aussi peaufiner le casting des couples. On a donc pu découvrir tantôt de nouveaux couples, de nouveaux décors, mais surtout de nouvelles intrigues ! Et avec l’arrivée du coronavirus, la production de Scènes de ménages s’est révélée particulièrement compliquée… La crise sanitaire sera-t-elle au cœur des thématiques principales pendant cette nouvelle saison ? Pour le savoir, il va falloir être patient !

Mais la série ne fait pas que parler d’elle pour son succès, elle regorge de secrets qui sont parfois bien moins glorieux. Récemment, une actrice de Scènes de ménages a d’ailleurs fait des révélations fracassantes sur les coulisses de la série que l’on ne soupçonnait pas… En effet, le magazine Télé Loisirs a décidé d’interviewer un couple de la série à l’occasion de cette nouvelle saison.

Amélie Etasse (Scènes de ménages) : elle fait des révélations fracassantes sur la série !

C’est donc le couple de Camille, interprété par Amélie Etasse, et Philippe qui est interprété par Grégoire Bonnet, que l’on a pu en apprendre plus sur les coulisses de la série. En couple depuis la saison 7 dans Scènes de ménages et encore aujourd’hui pour cette saison 11, le journal télé a voulu savoir si ces derniers s’entendent aussi “mal” dans la vie comme dans la série. En effet, tout oppose le couple dans Scènes de ménages : Camille défend les animaux tandis que Philippe préfère les avoir dans son assiette !

Mais heureusement, les acteurs ont révélé lors de la conférence de presse de Scènes de ménages que ce n’était absolument pas le cas dans la vie ! Mais iront-ils jusqu’à finir en couple dans la vie également ? En effet, cela avait le cas à l’époque pour Jean Dujardin et Alexandra Lamy qui étaient en couple à l’époque. Pour l’instant, cela ne semble pas être le cas pour Amélie Etasse et Grégoire Bonnet, qui restent d’ailleurs plutôt discrets sur leur vie privée. On ne peut que s’en féliciter, car nous savons tous combien il est difficile voire impossible de travailler pendant de longues années avec des personnes avec qui on ne s’entend pas du tout.

Dans cette interview, les protagonistes semblent également être très critiques concernant les personnages qu’ils incarnent dans Scènes de ménages. En effet, certains téléspectateurs se demandaient si les rôles des couples étaient directement inspirés des caractères de ces derniers dans leur vie privée. Cela ne semble visiblement pas le cas à la lecture des commentaires de Grégoire Bonnet sur le personnage Philippe qu’il incarne depuis plusieurs années. Et pour cause, on a pu découvrir que ce dernier était complètement différent, il semblerait même qu’il ait beaucoup de difficultés à terminer ses phrases dans sa vie privée ! Peut-être devrait-il s’inspirer du personnage qu’il incarne dans la série ?