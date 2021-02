Sarah Lopez (Les Anges) : une nouvelle photo de profil en petite tenue transparente choque les gens !

Cette nuit, Sarah Lopez vient tout juste de dévoiler une nouvelle photo d’elle sur les réseaux sociaux qui va encore faire parler d’elle pendant encore très longtemps. On a en effet pu la voir dans un magnifique cliché qu’elle a partagé avec sa communauté qui en redemande encore et encore ! Il faut dire que Sarah Lopez n’en est clairement pas à son premier coup d’essai, comme ses fans ont pu le voir…

Sarah Lopez (Les Anges) : sa photo en petite tenue excite ses fans qui ont très chaud en voyant sa publication !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de Sarah Lopez n’ont pas peur d’avoir chaud en voyant les publications très osées de la candidate de télé-réalité. Comme on a pu le voir encore hier soir dans la nuit, Sarah Lopez a encore une fois décidé de mettre le feu aux réseaux sociaux avec une photo qui a d’ores et déjà récolté plus de 30 000 likes en quelques heures à peine. Mais quelle photo a-t-elle bien pu partager pour attirer autant de fans ?

Sur la photo que l’on a pu voir sur le profil Instagram de Sarah Lopez, on peut voir la jeune en train de poser de profil, en portant un très joli maillot de bain qui n’a clairement pas laissé indifférent sa communauté. En effet, sur son cliché, on peut découvrir la longue chevelure de Sarah Lopez, mais également ses superbes formes généreuses dévoilées par son petit haut de maillot de bain que ses fans apprécient énormément.

Les fans les plus assidus auront également remarqué la petite jupe transparente de Sarah Lopez qui laisse entrevoir ses longues jambes bronzées sous le soleil de Porto-Vecchio en Corse, d’où la photo semble avoir été prise. Mais à travers sa publication où Sarah Lopez se met en avant, elle en a également profité pour partager un message auprès de sa communauté, pour les encourager à apprécier leur corps comme il est sans chercher à voir ce que pensent les autres. Une très belle déclaration de la jeune femme, alors même qu’elle affirme avoir fait de trop nombreuses concessions par le passé. Il faut dire que la belle jeune femme n’hésite pas à pousser des coups de gueule quand elle juge que cela est nécessaire !

Sarah Lopez : elle ne garde pas sa langue dans sa poche !

C’est tout récemment que Sarah Lopez a été accusée de ne pas prendre partie pour Loana lors des derniers évènements que l’on a pu voir dans les médias. Mais la jeune femme qui n’a pas apprécié ce reproche a décidé de ne pas réagir !

En effet, Loana et Sarah Lopez s’étaient rencontrées par le passé dans La Villa des Coeurs Brisés 4 : une émission où on avait pu les voir ensemble pendant quelques épisodes.

C’est lors d’une session de questions / réponses que ce reproche lui a été formulé, et il n’en a pas fallu plus à Sarah Lopez pour répondre qu’elle soutenait Loana en privé et qu’elle n’avait pas besoin de se justifier en public pour préciser qu’elle soutenait l’ancienne candidate de Loft Story. Voilà qui est très clair pour Sarah Lopez qui ne manque pas d’apporter tout son soutien à Loana qui a récemment subi des violences physiques comme on a pu le voir dernièrement sur les réseaux sociaux.