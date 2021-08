Sarah Lopez (La Villa 6) au plus mal avec Julien Guirado, elle balance tout

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues au sujet de Sarah Lopez, la star de la téléréalité que l’on a pu retrouver encore récemment dans l’émission de La Villa 6. Mais cette fois-ci, il se pourrait bien que la jeune femme se trouve dans une situation totalement incroyable et même inédite : on a pu apprendre des informations complètement dingues qui remettent tout en cause et ses relations pourraient vraiment très mal se passer avec Julien Guirado notamment.

On savait d’ores et déjà que la jeune femme avait un certain caractère qui est très particulier, mais la situation est allée beaucoup plus loin que prévue récemment avec des dernières annonces qui ne vont pas faire plaisir à celui que l’on a pu voir encore il y a peu de temps avec la jeune femme. Pourtant, tous les fans de l’émission de La Villa des Cœurs Brisés se faisaient une très grande joie de pouvoir revoir les deux candidats ensemble, mais malheureusement il se pourrait que la situation devienne tout simplement intenable.

En effet, tout le monde a pu constater que Julien Guirado et Sarah Lopez n’avaient pas toujours une très bonne entente, et récemment, c’est même un très gros événement qui concerne les deux protagonistes que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse nationale. Il semblerait en effet que Julien Guirado ait pris une très grosse décision qui pourrait avoir des conséquences assez terribles…

Julien Guirado snobe complètement Sarah Lopez, les fans sont furieux

Alors que les rumeurs de couples ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que Julien Guirado aurait pu snober Sarah Lopez de la sorte. C’est en effet sur les réseaux sociaux avec un message sans aucun sous-entendu que l’on a pu apprendre la nouvelle, et celle-ci est vraiment très choquante, c’est le moins que l’on puisse dire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SARAH 🤍 LOPEZ (@sarahlopezoff)

En effet, si pour certains fans, cela n’est qu’un jeu, on imagine que les deux protagonistes pourraient vraiment se trouver dans une situation assez dingue, mais Sarah Lopez a tout simplement décidé de prendre une grosse décision, et cela ne risque pas de faire plaisir à tout le monde, même à ses plus grands fans. Alors qu’elle ne cesse de dévoiler des formes très généreuses sur les réseaux sociaux, elle a pu prendre la parole dans sa story pour pouvoir parler de ces folles rumeurs, et les mots qu’elle a pu écrire sont assez forts…

Sarah Lopez répond aux rumeurs, une « blague » qui la dégoûte sincèrement

SI certains auraient adoré pouvoir voir Sarah Lopez aux côtés de Julien Guirado dans une toute nouvelle photo, ce ne sera pas le cas tout de suite visiblement. En effet, on peut dire que la jeune candidate de La Villa a tout simplement décidé de couper court aux plus folles rumeurs.

C’est directement dans sa story que Sarah Lopez a tout simplement pu décider de dire haut et fort que cette mauvaise blague la dégoûtait tout simplement. On espère cependant que les relations entre les deux candidats de téléréalité vont pouvoir se porter un peu mieux dans les prochaines semaines, car les internautes souhaiteraient voir bien plus de choses positives à leurs sujets !