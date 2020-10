Sarah Lopez des Anges 12 choque les fans, découvrez cette photo assez incroyable

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune candidate de télé-réalité Sarah Lopez que l’on a pu retrouver dans Les Anges 12 n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux même dans des tenues parfois très osées pour ses internautes. Alors que la jeune femme était encore une fois dans la tourmente à cause d’un nouveau scandale, elle a souhaité passer à autre chose et reprendre complètement de zéro en supprimant la totalité de ses photos sur Instagram.

Sarah Lopez (Les Anges 12) : sa photo dans un petit maillot de bain fait un malheur, ses fans sont complètement stupéfaits !

Mais en tout juste quelques jours, il semblerait que Sarah Lopez ait repris son retard de publication en décidant de mettre le feu aux réseaux sociaux, notamment en diffusant des clichés qui récoltent de nombreux likes, comme on a pu le voir avec son dernier cliché où elle porte un petit maillot de bain blanc.

En effet, on peut voir que sur le cliché, qui semble avoir été pris aux Bahamas, Sarah Lopez est resplendissante et apparaît comme rayonnante ! Il faut dire que la jeune femme n’a pas à rougir de ses formes, et notamment de ses longues jambes bronzées que ses fans ne se lassent pas de voir et de revoir encore ! Mais pour autant, Sarah Lopez ne se contente pas de diffuser des clichés où elle apparaît peu vêtue, car elle semble vouloir en profiter également pour diffuser des messages positifs auprès de sa communauté. Dans ce cas précis, Sarah Lopez en a profité pour écrire un joli discours sur le thème de la liberté qui lui est cher : on peut d’ailleurs dire que ce thème a le vent en poupe depuis la crise sanitaire du coronavirus !

Heureusement, Sarah Lopez n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à s’exprimer, sur le thème de la liberté mais également dans les conflits avec les autres, comme on a encore pu le voir récemment…

Sarah Lopez : elle pète les plombs quand elle se voit accusée de ne pas soutenir Loana !

Il y a quelques jours, nous avons toutes et tous appris avec la plus grande stupeur que Loana, l’ancienne candidate de téléréalité, était dans la plus grande détresse avec son compagnon qui semblait la violenter. Pour rappel, par le passé nous avons déjà eu l’occasion de voir Sarah Lopez accompagnée de Loana dans une émission de téléréalité commune : La Villa des Coeurs Brisés 4.

Alors que Sarah Lopez se faisait très discrète sur les réseaux sociaux concernant sa réaction suite à l’affaire de Loana, cette dernière se l’est directement fait reproché sur les réseaux sociaux ! Il n’en a pas fallu plus à la jeune candidate de télérealité pour réagir vivement et répondre aux internautes. En effet, elle en a profité pour affirmer que ce n’est pas parce qu’elle n’apportait pas son soutien en public qu’elle ne consolait pas Loana dans la vie privée ! Voilà une bonne façon de remettre les pendules à l’heure et qui assure à la jeune candidate de ne plus se faire agresser sur ce sujet sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir ces derniers jours : le sujet est donc clôt concernant Sarah Lopez !