Sarah Fraisou choque tous les internautes avec sa vidéo : elle a perdu tellement de poids !

Il est toujours difficile, voire insupportable d’avoir des complexes. Vous tentez d’acheter des vêtements pour camoufler certaines zones de votre corps, mais le succès n’est pas souvent celui escompté. Sarah Fraisou a donc décidé de s’afficher avec sa nouvelle silhouette et elle propose une petite danse de la joie pour célébrer cela.

Sarah Fraisou choque les internautes avec sa nouvelle silhouette

Lorsque vous perdez autant de poids, vous avez sans doute besoin de le crier sur tous les toits, car cela demande des sacrifices, de la persévérance et surtout une bonne dose de volonté. Sarah Fraisou montre qu’il est tout à fait possible de chasser les complexes et elle s’affiche désormais avec son nouveau corps.

C’est sur le compte Instagram de Solife Gossip que vous avez l’occasion de découvrir cette vidéo .

. Sarah Fraisou n’hésite pas à danser puisque la jeune femme a tout de même fondu comme neige au soleil.

Elle a bien sûr écopé de quelques commentaires disgracieux, car certains estiment que Sarah Fraisou n’a pas la recette miracle.

Ils sont nombreux à penser qu’elle a juste opté pour une opération afin de supprimer quelques kilos. Dans tous les cas, le plus important concerne l’estime de soi. Sarah Fraisou semble être heureuse et bien dans son corps, c’est sans doute la chose la plus primordiale. Généralement, les personnes qui n’ont pas de complexes ne peuvent pas comprendre le bonheur de découvrir une nouvelle silhouette affinée dans le miroir.

Vous pouvez enfin porter les vêtements que vous voulez après un long combat contre les kilos. S’il est très facile de les prendre, il est par contre très difficile de les perdre. Comme d’autres femmes ou hommes, elles méritent des félicitations.