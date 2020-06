Sam Koh Lanta : Harcelé et intimidé, il emploie les grands moyens pour ne plus se faire agresser !

Alors que la France sort tout juste du confinement pour certains, on se doute bien que le candidat de Koh-Lanta Sam ne doit pas se balader dans la rue tous les jours ! Mais pourtant, cela n’empêche pas de subir des menaces et être victime de harcèlement au quotidien.

Koh-Lanta : des candidats menacés après l’élimination de Sam !

Souvenez-vous, c’était il y a à peine quelques semaines que le très jeune et valeureux candidat d “L’île des héros” avait été éliminé par sa tribu de Koh Lanta.

Une décision qui avait déçu le jeune homme, mais surtout le public de l’émission de TF1 qui visiblement n’acceptait pas son élimination et comptait d’ailleurs bien le faire savoir aux yeux de toutes et tous.

Mais toute la production et même les candidats de Koh-Lanta ne s’attendaient probablement pas à ce qu’il allait se passer par la suite. En effet, les candidat de l’aventure Koh-Lanta Inès et Régis avaient été très directement visés par de nombreuses insultes et des menaces sur les réseaux sociaux. On peut imaginer que pour ces deux candidats, le confinement a dû être une véritable bénédiction !

Mais l’histoire est allée cette fois-ci bien trop loin : les candidats ont été choqué comme notamment Régis qui s’est vu menacé ses propres enfants ! Si bien que c’est même l’animateur phare de TF1 Denis Brogniart, l’animateur de Koh-Lanta, qui a dû intervenir et appeler au calme pour que les menaces cessent sur les réseaux sociaux.

Plus tard, c’est d’ailleurs le candidat lui-même Sam, qui avait appelé également les internautes au calme et qu’il ne s’agissait finalement que d’un jeu. Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour le jeune candidat pour trouver une parade pour mettre un terme à d’éventuelles menaces, bien que celui-ci soit plutôt apprécié par les téléspectateurs de Koh-Lanta cette année.

C’est dans les colonnes de la presse belge pour “Soir Mag” que le jeune candidat de Koh-Lanta s’est exprimé sur le sujet des réseaux sociaux et des menaces qu’elles peuvent malheureusement engendrer pour tout le monde. En effet, certains n’y auront peut être pas prêté beaucoup attention, mais lorsque le jeune candidat a pris la parole sur les menaces visant ses anciens équipiers de Koh-Lanta, il ne l’a pas fait sur ses propres comptes de réseaux sociaux, mais sur ceux de la production de Koh-Lanta “Adventure Line Production”.

Dans le message qu’il diffusait à tous les téléspectateurs mais en particulier aux haters qui avaient menacé par le passé Inès et Régis, Sam remerciait chaleureusement tous ceux qui l’avaient soutenu dans l’aventure, et raconte qu’on lui a relayé les messages de haine qui ont été diffusé sur les réseaux.

Il confesse que bien qu’il ait été très attristé par son élimination, il était bien évidemment au courant des règles du jeu, et qu’il les a accepté : il n’y a donc selon lui aucune raison de menacer les autres candidats de l’aventure Koh-Lanta, car la trahison et les complots font tout simplement partie du jeu et c’est ce qui en fait même que Koh-Lanta est toujours là plus de 20 ans après déjà ! Mais pour se préserver des menaces des réseaux sociaux, le jeune candidat Sam révèle au journal qu’il a pris une décision radicale : ne pas jouer le jeu des réseaux sociaux pour ne pas subir de menaces ! Une décision difficile pour le candidat qui dit malgré tout ne pas être intéressé par la notoriété et qu’il a réalisé avant tout l’émission Koh-Lanta pour lui-même !

On peut dire que c’est une décision de sa part qui est plutôt honorable, car en effet on retrouve de nombreux candidats qui essayent même plusieurs années après leur participation au jeu de continuer à surfer sur le buzz Koh-Lanta, en partageant leur quotidien mais surtout en participant à des partenariats bien juteux qui mettent du beurre dans les épinards dans la situation actuelle bien difficile pour tous les françaises et les français !