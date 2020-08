Sam de Koh Lanta : son image utilisée pour escroquer des gens sur Internet

Si vous avez suivi cette émission, vous savez que Koh Lanta est un programme phare et il a également permis à des candidats de connaître une belle notoriété. Sam a donc été au centre de toutes les attentions depuis la diffusion du premier épisode et lors de son élimination, c’est un réel scandale qui a pu voir le jour. Il était l’aventurier parfait, celui susceptible de remporter les poteaux et tous les suffrages lors du vote final. C’est Naoil qui a gagné l’émission alors qu’elle était en finale avec Inès Loucif. En ce qui concerne Sam, il est au coeur d’une arnaque.

Le maillot de bain de Sam se retrouve sur la toile

Bien sûr, les candidats connaissent un certain succès en fonction de leur présence dans l’émission. Certains internautes voulaient absolument voir Claude dans la dernière ligne droite, mais il est tombé à l’épreuve des poteaux et il n’a pas été sélectionné par Naoil. Sam aurait également pu arriver à la finale si son destin n’avait pas été écourté au cours du jeu.

Vous connaissez sans doute la plateforme Vinted qui permet de vendre des vêtements, car l’occasion rencontre aussi un vrai succès .

. Un vendeur a donc décidé d’utiliser la notoriété de Sam pour récolter de l’argent à savoir 300 euros en échange d’un maillot de bain.

Cette pratique est considérée comme un abus puisque le tarif est élevé et il ne s’agit pas du maillot de Sam.

De plus, si vous souhaitez porter le maillot de bain de Sam, il suffit de vous rendre chez Decathlon puisqu’il est proposé à 10 euros seulement. Bien sûr, Sam, le candidat emblématique de Koh Lanta n’est pas à l’origine de cette arnaque et son image est utilisée contre son gré finalement. Les conséquences pourraient donc être importantes pour le vendeur.

Un bénéfice de 290 euros pointé du doigt

Alors que le maillot de bain porté par Sam au sein de l’émission est vendu 10 euros sur la boutique en ligne de Decathlon ou dans les rayons de cette enseigne dédiée au sport, le vendeur peut réaliser une confortable marge à savoir 290 euros tout en utilisant la notoriété de Sam. Les fans ont bien sûr critiqué la pratique et rapidement le vendeur nommé Horo3 selon LDPeople a été critiqué. Le maillot de bain n’a pas été vendu à ce prix et il serait relativement surprenant que des internautes tombent dans le panneau.

Il faudra désormais attendre pour savoir si cela aura des répercussions, car le maillot de bain serait décrit comme exceptionnel. Sam n’est pas actif sur les réseaux sociaux puisqu’il n’a pas voulu faire cette image pour du buzz ou gagner des followers, il souhaitait réellement relever le défi de cette aventure.