Ruby Nikara a-t-elle vraiment tenté de se suicider en Live sur Instagram ?

Vous savez sans doute que les directs sur Instagram connaissent un succès sans précédent notamment du côté des personnalités.

Elles sont nombreuses à partager ces vidéos afin de garder un lien si précieux avec les fans.

Depuis le confinement par exemple, les Lives sont de plus en plus nombreux et cela permet de partager des vidéos sans toutefois avoir recours à une autre application ou YouTube. Ruby Nikara était donc en direct selon les données transmises par Public lorsqu’elle aurait voulu mettre fin à ses jours.

Ruby Nikara qui veut se s*icider parce qu’elle n’a pas atteint les 10k sur son live 💀 pic.twitter.com/R06aMob1TW — 𝓱𝓸𝓮 🍑 ( pregnant era🤰🏽) (@LeYananas) June 23, 2020

L’application est très appréciée par les adultes, mais surtout les adolescents. Si au départ, elle était renommée pour le partage des photos ou de petites vidéos, elle connaît désormais un franc succès grâce à ces directs. Vous pouvez les déclencher dès que vous le souhaitez et vos abonnés sont avertis en une fraction de seconde, ils peuvent ainsi vous rejoindre très rapidement. Cette fonctionnalité a été clairement popularisée avec le coronavirus, car les célébrités qui ne pouvaient pas rencontrer leurs abonnés ont utilisé ce format pour lancer des émissions par exemple.

Les personnalités proposaient des Lives, ce fut le cas pour Arthur, Camille Lellouche ou encore Inès Reg et bien d’autres .

. En France, le format rencontrait un vrai succès au même titre que les États-Unis puisque Miley Cyrus proposait même une petite émission.

Aujourd’hui, la fonction Live d’Instagram est utilisée par les célébrités pour conserver ce lien si précieux avec tous les fans.

Ce serait lors d’un tel direct que Ruby Nikara aurait tenté de mettre fin à ses jours, mais ce sont finalement des rumeurs.

Il faut alors les prendre avec des pincettes puisqu’il est toujours facile de partager ces informations. Si la jeune femme a réellement tenté de se suicider en direct sur Instagram, c’est extrêmement triste.

Ruby Nikara aurait proposé un Live le 22 Juin dernier

Ruby Nikara proposait donc un direct sur son compte Instagram il y a quelques jours et selon les informations partagées par le site, elle aurait voulu mettre fin à ses jours. C’est le blogueur Aqababe qui aurait donné des explications concernant les raisons de ce geste. Apparemment, la jeune femme ingérait des médicaments tant que le nombre de personnes n’atteignait pas 10 000. Au fil des comprimés, Ruby Nikara aurait donc perdu connaissance et elle se serait écroulée en direct. Le site a également partagé quelques propos concernant cette situation puisqu’il relaye les propos d’Aqababe.

Ruby Nikara a consommé des médicaments en live car il n’y avait pas assez de vues… Ces histoires de live vont bien trop loin. J’espère qu’elle va bien… Là c’est un stade plus grave, il ne faut pas l’enfoncer, il faut l’aider, je suis choqué.

Cela montre l’envers du décor puisque le Web peut être très nocif et ce n’est pas la première qu’une course aux vues peut terminer en cauchemar. De nombreux internautes multiplient les dangers et les risques même sur Tik Tok pour tenter de rassembler de nombreux fans même si les risques sont au rendez-vous. En espérant que Ruby Nikara aille bien, mais elle a proposé plusieurs stories sur son compte Instagram depuis quelques heures. Vous pourrez notamment retrouver des photos de la jeune femme et des vidéos puisqu’elle est rappeuse, elle partage alors son talent avec sa communauté.