RTL reporte son émission : Karine Le Marchand et Laurent Baffie sur la touche

RTL a décidé de décaler d’au moins une semaine l’enregistrement de la nouvelle émission co-animée par Karine Le Marchand et Laurent Baffie. On ne répond plus de rien devait être diffusée tous les samedis de 10H à 11H30.

La station de radio a présenté l’émission qui s’annonçait prometteuse comme un “talk-show impertinent” ou le duo s’est préparé à accueillir des invités « dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs ».

D’éventuelles contaminations au coronavirus inquiètent

L’émission qui était sur le point de se faire connaître auprès des auditeurs samedi 29 août a été repoussée pour des raisons sanitaires.

La direction de la station joue la sécurité en préservant ses employés. La radio grand public craint un risque de propagation de la Covid-19 au sein de l’équipe.

Les animateurs vedettes ont bien entendu fait partie des premiers à avoir été testés. Mais même si la meilleure amie de Stéphane Plaza a obtenu des résultats négatifs au dépistage, rien ne garantit qu’elle ne soit pas infectée. L’animatrice a en effet récemment salué un des quatre juges malade du télé-crochet d’M6 La France a un incroyable talent. Le risque que Karine Le Marchand soit porteuse du virus est donc élevé.

« La direction de la station a ainsi décidé, pour la sécurité de ses équipes, et le temps que toutes les personnes se fassent tester, d’annuler l’enregistrement et ainsi décaler la première diffusion prévue ce samedi », précise le site de Jean-Marc Morandini.

Il n’est pas certain que l’équipe revienne de sitôt à Neuilly-sur-Seine. La tâche s’annonce en effet fastidieuse car avant de songer à mener ce projet à bien, l’ensemble des personnes travaillant dans le studio doit se soumettre à un test de dépistage qui doit s’afficher négatif.

Les programmations radiophoniques et télévisées ne répondent “plus de rien”

Encore une déception pour les admirateurs de Karine Le Marchand… La maman d’Alya voit son planning chamboulé pour la deuxième fois consécutive. FremantleMedia a en effet annoncé dans un communiqué ce mardi 25 août l’annulation pure et simple du début du tournage de La France a un incroyable talent après la détection du cas de Covid-19 parmi les jurés. Elle devait animer ce programme pour la première fois.

Malheureusement la charmante animatrice n’est pas la seule à faire les frais de l’épidémie. La neuvième édition du programme gourmand de la sixième chaîne, le Meilleur Pâtissier a été annulé en plein mois d’août après avoir pris un retard considérable à la suite du confinement. Seize cas de coronavirus ont été déclarés parmi les membres de la production dont un des candidats du concours culinaire.

Éric Jean-Jean va sauver la mise sur ce créneau de 10h15 avec son émission de radio musicale qui perdure depuis déjà 50 ans : Stop ou encore.