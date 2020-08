Roselyne Bachelot dans Les Reines du shopping : la ministre fait l’unanimité chez les internautes

Cette semaine, l’émission Les Reines du Shopping soigne sa rentrée avec une semaine spéciale célébrités ! Ce ne sont pas cinq inconnues qui s’affronteront pour espérer être celle qui trouvera la meilleure tenue, mais cinq personnalités. Et pas des moindres. Jugez plutôt : Hapsatou Sy (chroniqueuse), Julie Zenatti (chanteuse), Emmanuelle Rivassoux (architecte d’intérieur acolyte de Stéphane Plaza), Julia Vignali (présentatrice du Meilleur Pâtissier) et Roselyne Bachelot !

L’émission a été enregistrée il y a plusieurs mois, avant le confinement et la nomination de Roselyne Bachelot au pote de ministre de la culture. Celle qui a officié également comme chroniqueuse télé et radio participe cette semaine au thème « Misez sur une pièce métallisée ».

Roselyne Bachelot : une personnalité qui plait aux internautes

Jeudi 27 août, c’est au tour de Roselyne Bachelot qui devra faire mieux que les trois premières participantes qui ont toutes obtenu de belles moyennes (avec Emmanuelle en tête). Très rapidement, les téléspectateurs reconnaissent la bienveillance de la ministre qui n’hésite pas à discuter avec les vendeurs et ne met pas de côté son légendaire humour.

Et surtout, la ministre prouve à quel point elle est à l’aise avec la mode. Emmanuelle Rivassoux ne cache pas sa crainte de voir Roselyne Bachelot faire un excellent shopping tant elle est naturellement élégante : « elle défilerait en pyjama qu’elle nous battrait » a-t-elle dit dans le showroom aux autres participantes. Pour Julia Vignali, Roselyne Bachelot lui met « des étoiles dans les yeux« .

L’émission insiste bien sur la présence de Roselyne Bachelot

Consciente de la popularité de la ministre, la chaîne n’a pas hésité à la mettre en avant. Cependant, il a été précisé tout au long de la promotion (et même durant la diffusion des épisodes) que le tournage avait eu lieux avant qu’elle ne soit nommée au gouvernement.

Si Roselyne Bachelot a accepté de participer, c’est surtout pour l’association qu’elle défend. Chaque candidate espère en effet remporter le concours car la grande gagnante repart avec un beau chèque de 10 000 euros à destination de l’association qu’elle a décidé de défendre. En ce qui concerne Roselyne Bachelot, elle a décidé de représenter Music’O Seniors une association qui propose à des artistes de performer dans des maisons de retraites, pour que les personnes âgées aient accès à la culture depuis leur lieu de vie. « Elles attendent de la joie et du bonheur » explique-t-elle face caméra.

Une spéciale célébrité bienveillante

Si vous aimez l’émission pour les petites piques que se lancent les candidates entre elles, vous risquez d’être bien déçues. Cette semaine est placée sous le signe de la bienveillance tant chaque candidate ne tarie pas d’éloge pour ses concurrentes.

Cristina Cordula en revanche n’hésite pas à donner ses avis tranchés et officie toujours en tant que conseillère, elle qui s’y connait sur le bout des doigts au sujet de la mode et des tendances actuelles. Roselyne est en tout cas apparue très confiante (« je suis bien dans ma peau » confie-t-elle) et est parvenue à finir son shopping dans les temps (avant même la fin du chrono) tout en respectant le budget. Et comment les concurrentes et Cristina Cordula ont-elle trouvé son shopping ? Quelle moyenne a-t-elle obtenu ?

Un beau sur 20 pour Roselyne Bachelot

Après un maquillage fait par une professionnelle (sous les conseils de Roselyne elle-même) complimenté par les autres concurrentes, Roselyne Bachelot a défilé (avant que les vêtements choisis ne soient donnés au Secours Populaire). Pour respecter le thème « Misez sur une pièce métallisée », Roselyne Bachelot a choisi de porter une veste noire, un pantalon de la même couleur, des chaussures bleus, un sac et un collier. Elle a dépensé 440 euros sur les 450 euros qui lui ont été donnés.

Cristina Cordula a été conquise par ce choix. « J’adore, elle a fait un très beau choix. Le tailleur / pantalon noir est un intemporel. C’est épuré, pas de froufrou, c’es très chic. Le collier est très joli, la pochette aussi (…) Je suis moins fan de ses chaussures avec le collant, les chaussures sont un peu trop classiques et le collant aurait dû être noir et fin. La mise en beauté est magnifique (…) C’est hyper élégant. C’est vraiment un très joli choix. Roselyne est complètement dans le thème« .

Finalement, la ministre s’en est sortie avec la moyenne temporaire (avant la note de Cristina Cordula) de 16,5. Pas assez pour dépasser Emmanuelle qui a obtenu 16,75. Mais tout peut changer avec la note de Cristina.