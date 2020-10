Roland Garros : grosse claque pour les Français, Gasquet et Simon éliminés !

En tennis, la France a clairement des difficultés, mais soulèverons-nous un jour la coupe de Roland Garros ?

Les mauvaises nouvelles ne cessent de pleuvoir notamment avec le coronavirus qui a engendré un report considérable pour la compétition.

Les tribunes sont vides, les matchs sont particulièrement tristes et les joueurs ne sont pas encouragés. Cette édition 2020 sera sans doute la pire dans l’histoire de RG.

Du côté des Français, c’est aussi la grosse déception puisque les éliminations s’enchaînent.

Monfils, Gasquet et Simon rentrent à la maison

Avec l’absence de Federer notamment, une partie du tableau pouvait être ouverte et les chances pour les Bleurs restaient un peu plus grandes. Malheureusement, ils n’auront pas pu saisir cette opportunité et les premiers jours ont été catastrophiques. Alors que Tsonga n’est pas au rendez-vous pour cette édition 2020 de Roland Garros, Gasquet, Simon et Monfils sont partis. Ce dernier a offert un match insupportable à regarder même s’il a pu remporter la troisième manche de la partie.

Incroyable timing avec le break sur double faute de Simon en simultané avec la balle de match perdue de Gasquet. Quelle journée. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) September 29, 2020

Depuis deux décennies, c’est tout de même le pire début de tournoi pour les Français qui ne seront pas au rendez-vous pour Roland Garros .

. Pour ce 2e tour, nous aurons le 30 septembre Gaston, Herbert, Paire et Bonzi qui pourront peut-être s’imposer.

Chez les femmes, les noms sont peu nombreux avec, notamment, Cornet, Burel ou encore Ferro.

Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent puisque les internautes comprennent vite que les Français dans le monde du sport ne brillent pas. Au Tour de France, nous avons été clairement absents. Certes, un Français est devenu champion du monde de cyclisme en Italie. Pourtant, les joueurs n’étaient pas forcément classés en top 5, mais les Français ont rangé leur raquette.

Les résultats de Simon et Gasquet

Gilles Simon s’est retrouvé face à Shapovalov et le match a pratiquement été expéditif. Avec 6/2, 7/5, 5/7 et 6/3, il a rangé sa raquette et il tentera peut-être sa chance l’année prochaine en espérant que les conditions soient meilleures pour Roland Garros 2021. Richard Gasquet n’a pas eu un tirage au sort très facile puisqu’il tombe contre Agut et bien sûr, les têtes de série n’ont fait qu’une seule bouchée des Français.

Tour de France : à chier. Au tennis : à chier. En football (club) : à chier. En équitation : à chier. En natation : à chier. En badminton : à chier… et la liste est longue. A part jouer aux boules en sirotant le Ricard, faut que les français arrêtent le sport ! — Rabbit Jacob (@PoncePilate4) September 29, 2020

Avec 6/2, 7/5, 5/7 et 6/3, il était impossible pour Gasquet de s’imposer. Désormais, tous les regards sont tournés vers Benoît Paire, qui pourrait briller là où d’autres ont échoué. Son match d’aujourd’hui sera alors très important pour la suite du tournoi. Il est aussi très apprécié sur les réseaux sociaux puisque les rencontres sont toujours réjouissantes avec Paire. Il sera alors sur la terre battue au cours de l’après-midi.