Robert Pattinson s’éloigne de Twilight dans ce trailer sombre de The Batman

Nous avons tous encore à l’esprit le Batman de Christopher Nolan et il est clairement difficile de s’en défaire. Avec le dernier Joker, les cartes ont clairement été redistribuées puisque l’acteur s’est offert une prestation incroyable. D’ailleurs, les clowns reviennent sur le devant de la scène dans la nouvelle bande-annonce de The Batman dans laquelle vous pouvez aussi découvrir Robert Pattinson. Ce dernier pourrait toutefois placer la barre beaucoup plus haute que celle de Ben Affleck.

During #DCFanDome, Matt Reeves said that Robert Pattinson had input on the Batsuit for ‘THE BATMAN’ – it is meant to look like Batman made it & will continue to evolve. pic.twitter.com/jAp6wT3v32 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2020

Un futur succès pour The Batman ?

Pour qu’un film puisse rencontrer un réel succès, il y a bien sûr les acteurs, mais il faut que l’ambiance soit au rendez-vous. Elle aura tendance à reprendre celle proposée par Todd Philips avec Joker. La bande-annonce est croustillante et nous pouvons aussi découvrir Robert Pattinson dans un rôle torturé. Il incarnera alors un Batman très sombre qui n’hésite pas à réduire en miettes un adepte clown.

Plusieurs acteurs seront aussi de la partie, Robert Pattinson incarne forcément Bruce Wayne .

. Il y aura également Zoe Kravitz qui apparaît sous les couleurs de Catwoman.

Gordon sera proposé par Jeffrey Wright.

The Riddler sera quant à lui incarné par Paul Dano.

C’est enfin Colin Farrell qui aura l’un des rôles les plus importants à savoir le Pingouin.

Il y a toutefois un élément qui peut vous interpeller dans cette histoire à savoir l’environnement. Gotham semble très sombre et Robert Pattinson sera torturé, un peu plus que d’habitude. Nous aurons sans doute face à nous un Batman très sombre comme nous avons tendance à les aimer. Ce sera donc Matt Reeves qui sera aux commandes de ce nouvel opus qui pourrait effacer très rapidement la mauvaise prestation de Ben Affleck et peut-être exceller, celle de Christian Bale. Ce dernier apparaît dans les trois volets signés Christopher Nolan, qui revient à la fin du mois d’août avec Tenet.

Partir à la source du Batman

Vous pensez que tous les films proposés sur le Chevalier Noir ou l’homme chauve-souris ont étudié toutes les facettes de sa personnalité. Vous vous trompez, car, en réalité, les débuts du Batman n’ont pas forcément été proposés sur le grand écran. Ce sera alors le grand défi de Matt Reeves, celui de vous proposer de découvrir les prémices de l’homme en noir qui tente de faire régner l’autorité dans Gotham. Robert Pattinson se décrit toutefois comme la vengeance alors qu’il enfile le costume de Batman. Il a souhaité proposer un Batman d’une nouvelle manière et au vu des premières images, le défi est peut-être relevé avec brio. Pour The Batman, il faut savoir que vous serez projeté deux ans seulement après l’arrivée du Chevalier Noir à Gotham.

Si vous êtes un fan de la saga, vous avez déjà vu pratiquement tous les personnages dans d’autres productions. Colin Farrell aura la lourde tâche de donner vie au Pingouin que vous avez également pu croiser il y a de nombreuses années. À l’époque, la prestation était incroyable, l’acteur devra alors se montrer à la hauteur de la tâche. Par contre, il y a une très mauvaise nouvelle, car la sortie de The Batman est clairement éloignée. Il faudra attendre le mois d’octobre, mais de l’année 2021, soit plus d’un an d’attente pour découvrir Robert Pattinson en Batman. En quelques images, il a donné envie à pratiquement tous les fans de découvrir ce nouveau volet.