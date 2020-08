Retour d’un acheteur d’Affaire Conclue, qui avait surpris le public, nous allons vous dire pourquoi !

Chaque jour, vous êtes des milliers de téléspectateurs à suivre l’émission Affaire Conclue, qui est diffusée sur France 2, et qui a conquis le cœur de très nombreux Français. Celle-ci met en effet en scène des vendeurs particuliers, venant proposer à la vente des objets hors du commun, à des acheteurs connaisseurs.

Ceux-ci n’hésitent pas parfois à proposer des sommes très importantes, à la fois dans le but d’acquérir ces objets, mais aussi par sympathie pour les vendeurs, qui sont généralement drôles et touchants.

Et c’est sans le moindre doute cet univers très humain qui a permis à ce programme pas comme les autres de disposer d’une très belle audience chaque jour. En effet, de nombreuses autres chaines ont été dépassées par France 2 et par cette émission particulièrement amusante.

Durant le confinement, quelques précautions avaient été prises par l’équipe. Les vendeurs ainsi que la présentatrice n’avaient en effet pas la possibilité de se regrouper pour organiser les ventes aux enchères. Ainsi, tout se passait à distance, vendeurs et acheteurs se voyaient pas le biais de la video-conférence, permettant ainsi à chacun de réaliser de belles affaires conclues.

Durant cette période, un acheteur avait été très remarqué par les téléspectateurs. Vous vous en souvenez ?

Un candidat pas comme les autres

Il nous vient tout droit de Belgique et il a un fort caractère, avez-vous reconnu de qui il s’agit ? Si vous faites partie des grands fans de l’émission, il ne fait aucun doute que vous avez reconnu Stéphane, qui est l’un des acheteurs de l’émission. Il a pour habitude de détonner, de par sa personnalité très amusante, ainsi que son originalité. C’est ainsi qu’il a gagné le cœur des téléspectateurs, ainsi que la sympathie de l’équipe entière d’Affaire Conclue, bien évidemment.

Cet acheteur pas comme les autres a bien évidemment pris le temps de rassurer les téléspectateurs tout au long de la période de confinement, en leur promettant de revenir très bientôt. Pour ce faire, celui-ci a pris l’habitude de publier fréquemment des mises à jour par le biais de son compte Instagram, et l’un des clichés a vraiment surpris les téléspectateurs !

Une photo très osée et vraiment drôle à la fois

Ce qui a vraiment surpris et fait rire l’équipe d’animation mais aussi les nombreux fans de l’émission, c’est un cliché pris par l’acheteur, qui s’est amusé à s’installer sur un fauteuil en rotin à l’allure bien singulière. C’est un modèle ressemblant à celui sur lequel était assise l’héroïne de films érotiques Emmanuelle. C’est avec ce joli meuble que le présentateur s’est mis en scène par le biais de son compte Instagram, de manière à amuser la galerie.

On le retrouve ici quasiment nu, portant seulement une écharpe en fourrure, à l’instar de cet héroïne ultra sexy des années 70. Et bien évidemment cette photo n’est pas passée inaperçue et a fait le buzz aussi bien sur les réseaux sociaux, que dans la presse people !

La photo a été prise lors d’un live Instagram, qu’il avait passé complètement nu sur son siège, il en a donc gardé un petit souvenir par le biais d’une capture d’écran des plus drôles.

Plus sérieusement, on adore le fait qu’il ne se prenne pas au sérieux, et qu’il n’ait pas peur de se dévoiler ainsi !