Retour de Cyril Hanouna : le choix pour Wejdene très critiqué, voici la photo !

Si vous aimez Cyril Hanouna, vous serez comblé, mais, si vous le détestez, fuyez C8 notamment dès 17h45 puisqu’il prendra son antenne. Il aura quelques minutes seulement entre les émissions pour se changer, car il a réalisé un pari assez fou. La rentrée sera assez intense pour l’animateur, car il sera à l’antenne pendant de nombreuses heures. Alors que Valérie Bénaïm ne revient pas en début de soirée, c’est le patron de TPMP qui prend les commandes.

Cyril Hanouna veut frapper fort pour son retour

Dès 17h45, vous aurez la quotidien de Balance Ton Post qui ne sera plus réservé à un prime. Cyril Hanouna propose le même concept, mais l’émission sera disponible en début de soirée ou fin d’après-midi, cela dépend votre perception de la journée. Dans tous les cas, il enchaînera avec TPMP et le plateau devrait être tout nouveau pour l’occasion. Certaines rumeurs annoncent même une configuration parfaite pour lutter contre le coronavirus.

Il terminera la journée avec une troisième émission en quotidienne à savoir A prendre ou à laisser .

. Cyril Hanouna va-t-il tenir le rythme ? Il fait toutefois un pari assez incroyable avec trois émissions sur trois tranches horaires différentes.

Ce choix pourrait par contre booster considérablement les audiences de la chaîne.

Pour son retour, il a également décidé de s’entourer de plusieurs personnalités comme Wejdene, le phénomène du moment.

La chanteuse est surtout connue pour ses derniers titres qui ont rythmé le quotidien des Français pendant leurs vacances d’été. Toutefois, il a décidé d’enregistre un pré-générique pour TPMP et il a donc choisi cette artiste, mais la sélection ne fait pas l’unanimité. La jeune femme est aussi connue pour le mystère qui peut entourer son âge. Son prochain album pourrait répondre enfin à cette question : Wejdene est-elle mineure ? En effet, il sera baptisé 16, les internautes sont alors persuadés que la chanteuse a seulement 16 ans. Dans tous les cas, le choix n’est pas apprécié et, sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a essuyé quelques critiques assez virulentes.

Cyril Hanouna critiqué, Wejdene ne serait pas « un vrai talent »

Bien sûr, dans le monde musical, certains ont des préférences et d’autres ne les partagent pas. Wejdene correspond à de nombreux fans et une génération entière a tendance à l’écouter. Il suffit de se promener sur les plages pour constater que les enceintes Bluetooth passent en boucle ses titres. Dans tous les cas, les fans de TPMP n’ont pas forcément apprécié, car Cyril Hanouna a bien sûr partagé une photo avec la jeune femme. Tout le monde reconnaît que l’animateur a un certain talent pour ses émissions, mais ils estiment que son choix n’est pas le meilleur pour ce retour et ce pré-générique.

D’autres estiment que cette saison ne sera pas celle escomptée, car plusieurs chroniqueurs ont quitté le bateau à savoir Mathieu Delormeau et même Cédric Cizaire. D’autres par contre devraient faire leur entrée. Il faudra alors être devant sa télévision dès 17h45 pour découvrir les nouvelles émissions de Cyril Hanouna, qui a connu un accident au cours de l’été. En effet, il a eu une fracture du poignet sur la photo, il semble toujours être accompagné d’une attelle. Il pourra sans doute s’expliquer concernant cette situation dès son arrivée sur le plateau. Ce soir, le programme est donc intense, et cela pendant quatre jours du lundi au jeudi avec BTM, puis TPMP et enfin A prendre ou à laisser.