Le chanteur Christophe se trouve dans un état stabilisé, mais le contexte n’est pas rassurant.

Il a reçu de nombreux messages pour le soutenir et les fans s’inquiètent pour les personnalités un peu âgées. En effet, il est sans doute préférable de rappeler que le Covid-19 touche tous les âges, mais les seniors sont largement frappés. Toutefois, Lola Séchan a souhaité donner quelques nouvelles.

Renaud s’apprête à mourir d’ennui

Il est toujours difficile d’être enfermé surtout lorsqu’on a l’habitude de sortir, voyager ou encore de rencontrer quelques amis. Depuis plusieurs semaines, ces rendez-vous sont impossibles à cause de la propagation du virus en France qui ne cesse de gagner du terrain. Certaines actualités nous apprennent que les joueurs du PSG ont réellement des difficultés à s’occuper loin des terrains d’entraînement, Christophe a été hospitalisé dans un état peu rassurant et les décès inondent également les Unes de la presse.

Sur son compte Instagram, Lola Séchan est en mesure de donner des nouvelles rassurantes sur le chanteur .

. Renaud a été contraint de passer des périodes difficiles en jonglant avec son addiction pour l’alcool.

La perte de son frère a aussi été problématique et il se relève doucement, mais il n’est pas atteint par le coronavirus.

Lola précise que son père est dans la nature et il se repose dans la maison d’enfance.

Toutefois, il se « fait chier comme un rat mort », les occupations ne semblent pas être au rendez-vous.

Renaud est alors confiné comme le veut le gouvernement et loin du coronavirus, ce qui est très rassurant. Lola Séchan a signifié à son père qu’il pouvait bosser pour que le temps puisse passer plus rapidement, mais ce conseil n’a apparemment pas été suivi à la lettre.

Les conseils de Lola pour se détendre

La fille de Renaud a été sollicitée à maintes reprises par les internautes qui veulent en apprendre un peu plus sur le quotidien de son père. Elle a donc voulu rassurer tout le monde en affirmant qu’il allait très bien, il n’y a donc aucune inquiétude. Alors que la période est relativement difficile, elle encourage tout le monde à envisager le Yoga, cela permet de chasser le stress, l’ennui et même l’angoisse. Cette dernière est clairement présente au quotidien puisque le confinement peut rendre « fou ». Il faut également savoir que la jeune femme âgée seulement de 20 ans est atteinte d’hypocondrie. Elle a clairement une obsession pour sa santé et en cette période, la jeune femme doit sans doute avoir des difficultés pour surmonter son angoisse.

C’est pour cette raison qu’elle conseille à tous les internautes d’adopter le yoga, il serait alors parfait pour les hypocondriaques qui ont toujours la crainte d’être malade. Alors que le coronavirus prend une véritable ampleur sur le sol français, ces profils sont constamment en train de s’interroger, de vérifier, de nettoyer ou encore de désinfecter pour éviter la propagation du virus. Le moindre symptôme est aussi analysé.