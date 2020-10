Renaud : Il est dévasté de ne pas pouvoir revoir son enfant !

La vie de Renaud n’est pas un long fleuve tranquille. Fragilisé par son alcoolisme, le chanteur acclamé est désormais sobre et profite des paysages magnifiques de L’isle sur la sorgue, petite ville dans laquelle il peut travailler et peaufiner ses prochains tubes.

Renaud, seul en plein confinement

En cette période incertaine de confinement, la présence de la famille est un soutien moral indéniable et indispensable pour certains. Comme pour lui donner du baume au coeur, sa fille a décidé de partager sur la toile de jolis moments passés avec son père dans sa jeunesse.

Lolita Séchan a en effet dévoilé en story Instagram une photographie de son enfance où elle apparaît aux côtés de son père. Maquillée pour ressembler à un chat, elle est portée par un Renaud alors tout jeune. Nostalgique, elle écrit : « les chats toujours les chats« .

Ce n’est pas la première fois qu’elle partage des clichés de son intimité. Elle expliquait ainsi il y a quelques temps : « C’est marrant, en faisant du tri je retombe sur des photos que je garde depuis des années au fil des changements de téléphone et de vie ».

Lolita Séchan rassure les fans, son père va bien

Suivie sur les réseaux sociaux par certains fan du chanteur, elle n’avait pas manqué de les rassurer sur son état de santé. En effet, la santé de Renaud est souvent sujette à des rumeurs plus ou moins fondées. Son alcoolisme étant de notoriété publique, il n’est pas rare de voir de nouvelles informations circuler sur la toile. Alors qui de mieux que la fille du principale intéressé pour donner des nouvelles.

« Pour les inquiets : mon père va très bien, no stress. Il est à l’abri dans ma maison d’enfance, dans la nature, et se fait juste ‘chier comme un rat mort »

On reconnait en elle le caractère sans filtre et brut de décoffrage de son père. Comme on dit, tel père telle fille. En revanche, ne comptez pas sur elle pour donner un compte rendu quotidien sur son paternel. Elle n’est « ni secrétaire ni psychologue« et ne confie pas aux internautes toutes les nouvelles qu’elle reçoit de Renaud.

11 mai : confinement réduit mais toujours présent

Les français attendent avec impatience le lundi 11 qui marquera le début de la fin du confinement. Ils ont tous en tête cette date à laquelle il sera désormais possible de sortir librement de chez soi, sans être équipé d’une attestation. Le gouvernement a cependant fait de nouvelles précisions. Il sera en effet possible de sortir de chez soi, mais on ne pourra pas aller au-delà de 100km. Ceux qui ont de la famille éloignée devront donc prendre leur mal en patience, et c’est le cas de Renaud.

Renaud sera ainsi dans l’incapacité de voir son jeune fils Malone avant un petit moment. Une nouvelle qui l’attriste énormément, lui qui ne voit que trop peu son enfant âgé de 14 ans. Il rejoint ainsi les millions de français qui espèrent que cette mesure ne durera pas.