Rebecca Hampton beaucoup trop maigre ? L’actrice pousse un vrai coup de gueule !

Trop maigre, trop grosse, trop petite, trop grande, trop blonde, trop brune… Toutes les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Les commentaires sont parfois déplacés et les internautes ne comprennent pas qu’ils peuvent avoir des répercussions sur le moral. Rebecca Hampton a donc été la cible de plusieurs remarques négatives concernant son poids. En effet, certains estiment qu’elle est beaucoup trop maigre. Sur les réseaux sociaux, il est souvent très facile de se cacher derrière un pseudo pour assaillir les autres de commentaires négatifs. L’actrice de Plus Belle la Vie a décidé de partager un coup de gueule.

Rebecca Hampton crie sur Instagram

Finalement, il est impossible de partager une photo ou une vidéo sans que des critiques soient au rendez-vous. Les célébrités sont victimes de ces phrases négatives, ces spéculations, ces rumeurs désobligeantes… Elles sont nombreuses à avoir tapé du poing sur la table pour que les commentaires de ce genre cessent. Malheureusement, le harcèlement et ces commentaires haineux et désobligeants prennent une ampleur conséquente ces dernières années. Les internautes ne mesurent pas la portée de leurs paroles.

Rebecca Hampton apparaît donc dans une vidéo alors qu’elle est en train de lire un livre .

. Elle porte un débardeur et un short, mais des internautes ont décidé de la tacler rapidement.

Certains internautes estiment qu’elle est beaucoup trop maigre, les commentaires sont même très virulents pour d’autres.

Rebecca Hampton a donc crié sur Instagram puisqu’elle a utilisé les majuscules pour partager son message, une astuce pour appuyer le discours.

« STOP AU BODY SHAMING ! C’EST GONFLANT ! » déclare Rebecca Hampton qui n’a donc pas mâché ses mots sur son compte Instagram. Cela mettra-t-il un terme aux commentaires désobligeants ? Malheureusement, tout le monde est susceptible de recevoir un avis négatif ou des propos très virulents. Même la gendarmerie des Vosges a partagé des clichés sur son compte Twitter. Ce sont en réalité des captures de messages, ce sont des outrages et des menaces de mort.

Les internautes remercient Rebecca Hampton

Bien sûr, certains sont clairement à l’aise avec les commentaires négatifs et même s’ils ne vous connaissent pas personnellement, ils peuvent déposer un avis très négatif juste « pour faire mal » ou « s’amuser ». En effet, des internautes et des adeptes des réseaux sociaux passent leur temps à éplucher les comptes pour partager des phrases et remarques désobligeantes. Rebecca Hampton a donc levé la voix sur son compte Instagram et elle a rapidement été remerciée par certains internautes qui ont sans doute été dans la même configuration. Une internaute lui dit donc qu’elle est trop maigre et Rebecca Hampton a souhaité lui répondre.

L’actrice, de Plus Belle la Vie souhaite rassurer tout le monde puisqu’elle va très bien et surtout elle est en pleine forme. Si certains ont eu des propos virulents, d’autres ont formulé de l’inquiétude. Elle souhaite donc préciser qu’il est tout de même gentil de s’inquiéter pour sa santé, mais Rebecca Hampton révèle qu’elle vieillit. Par conséquent, « c’est la vie qui veut ça ». Si seulement sur les réseaux sociaux, les attaques, les clashs, les remarques négatives, les règlements de comptes ou encore le harcèlement pouvaient se terminer. Lorsque vous êtes des victimes, cela peut clairement entacher votre quotidien, générer du stress, de l’angoisse, et même des idées noires.