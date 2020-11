Rayane Bensetti garde le mystère avec Denitsa Ikonomova, voici ses confidences

Les fans sont souvent très attirés par les mystères et ils se demandent pourquoi Rayane Bensetti ne partage pas une bonne fois pour toutes la réalité. C’est dans une interview accordée à Ciné Télé que le jeune homme a pu proposer quelques déclarations. Pour savoir s’il est en couple, il faudra malheureusement prendre son mal en patience, il décidera peut-être un jour de lever le voile sur cette question. Il précise toutefois que les internautes et les lecteurs n’en sauront pas plus. Il reconnaît qu’ils sont complices et qu’ils s’entendent très bien.

Rayane Bensetti veut garder sa vie privée pour lui

Si certains n’hésitent pas à partager dans la presse tous les détails croustillants de leur quotidien, d’autres comme Rayane Bensetti sont assez discrets. Lors de cet entretien, il précise que tout ce qui est privé reste forcément privé. « On est peut-être ensemble, peut-être pas », ce sont les déclarations de l’acteur qui ne souhaite pas s’étendre sur le sujet, il garde donc le mystère pour lui.

Il estime toutefois que les fans n’ont pas besoin d’en savoir davantage notamment pour les apprécier à leur juste valeur.

En ce qui concerne un retour dans Danse avec les stars, il ne serait apparemment pas contre, mais il voudrait un vrai duo avec Denitsa.

La production semble lui avoir proposé à chaque fois des trios et cela ne le comblerait pas.

Rayane Bensetti révèle dans Ciné Télé que « la prochaine saison sera le moment. On fera en sorte de s’incruster ». Les fans peuvent alors se réjouir puisqu’ils pourront peut-être découvrir leur star préférée sur le petit écran dans une nouvelle édition de Danse avec les stars.

Il était une fois à Monaco, la nouvelle prestation de Rayane

Vous avez pu découvrir Rayane Bensetti dans cette production qui a notamment été filmée dans le célèbre Casino de Paris à Monaco. Cet établissement ne doit pas être pris à la légère puisqu’il est tout de même l’un des plus grands casinos d’Euros. Il a précisé que les décors étaient incroyables et surtout prestigieux. D’ailleurs, vous avez peut-être pu suivre sa mésaventure sur les réseaux sociaux, car le tournage a été quelque peu chaotique. En effet, il a été piqué par un frelon asiatique et il avait alors fait part de cette situation.

Pour Rayane Bensetti, cette piqûre avait été horrible puisqu’il avait été hospitalisé. De ce fait, le tournage a été bloqué pendant près de deux jours. En ce qui concerne les prochaines productions pour l’acteur, ce ne sera sans doute pas des comédies romantiques, car il a plusieurs films à son actif et il ne voudrait pas être rangé dans cette catégorie, il y a donc de grandes chances pour qu’il agrandisse son champ d’action pour le plus grand bonheur de tous les fans.