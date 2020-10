Rachida Dati pense déjà à être présidente en 2022, son ambition est confirmée !

Les élections présidentielles se rapprochent de plus en plus, mais Emmanuel Macron peut-il envisager un second mandat ? La réponse semble négative au vu de toutes les manifestations qui peuvent être au rendez-vous depuis le début. Toutefois, la crise sanitaire pourrait jouer en sa faveur ou à contrario le pousser un peu plus vers la porte de sortie. Dans tous les cas, Rachida Dati se voit déjà à sa place en 2022, mais les Français accorderaient-ils leurs votes ?

Rachida Dati sort de l’ombre et partage son ambition

Vous avez déjà pu découvrir Rachida Dati dans le paysage politique puisque récemment, elle était en course pour la mairie de Paris remportée par Hidalgo pour un second mandat. Elle vise désormais un peu plus haut en ciblant directement l’Élysée. En effet, l’ancienne ministre estime qu’elle pourrait être présidente de la République en 2022, mais la France pourrait-elle être dirigée par une femme ?

La plupart des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie étaient liées à ma condition sociale. Les inégalités de classe sont le poison de la France aujourd'hui. Et la situation s'aggrave chaque jour. Ce combat, je le porterai.https://t.co/7MXNW5XHAC — Rachida Dati ن (@datirachida) September 28, 2020

C’est via un article du Times qu’elle a notamment pu partager ses ambitions pour les élections présidentielles .

. En effet, le 28 septembre, elle a aussi dévoilé un message à destination de ses abonnés et vous comprenez rapidement que Rachida Dati pense tout de suite à l’Élysée.

En voyant l’état du pays, les mesures et les précédents présidents, elle estime qu’elle pourrait se battre pour une telle place.

Dans le quotidien, elle explique qu’elle pourrait clairement mener cette bataille et elle affirme même qu’elle souhaite devenir présidente. Ses propos ont notamment été traduits par l’Agence France-Presse. De ce fait, vous le savez, Rachida Dati sera sans doute au rendez-vous dans deux ans pour tenter de battre Emmanuel Macron.

Les élections présidentielles de 2022

Dans deux ans, les Français seront invités à rejoindre les isoloirs pour accorder leur vote. Toutefois, la campagne présidentielle commence bien avant cette échéance, car les candidats doivent rassembler les signatures, mais également convaincre tous les Français. Pour l’instant, nous ne savons pas si Emmanuel Macron sera en course pour un second mandat. Vous pourrez notamment voir Rachida Dati, et peut-être Marine Le Pen. Par contre, Jean-Marie Bigard a révélé qu’il se retirait de la campagne.

Rachida Dati veut devenir présidente : elle compte gagner en 2022 https://t.co/owOuAoZ5AK pic.twitter.com/FXmdR87ih2 — Voici (@voici) September 29, 2020

L’humoriste a créé la polémique notamment avec ses propos et il a été largement taclé par François Cluzet par exemple. Les candidats pour la présidence se précisent, mais les Français n’ont-ils pas besoin d’un véritable renouveau ? Pourront-ils accorder la présidence à une personne totalement méconnue ? En effet, les candidats qui semblent se présenter rythment notre quotidien depuis de longues années.