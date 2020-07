Qui est Charla Carter ? Photos et vidéos ! L’incroyable relookeuse !

Et pourtant, en dehors de son rôle de coach mode, nous ne la connaissons que très peu.

Nous vous en disons plus sur la styliste et vous décrivons son incroyable parcours au travers d’une courte biographie.

Charla Carter, une formation initiale de journaliste de mode

Américaine d’origine née en Californie, Charla Carter a un parcours professionnel particulièrement riche avec de nombreuses expériences à son actif. La journaliste mode et styliste a d’abord suivi des études au sein de l’American University of Paris. Cet établissement privé d’enseignement supérieur situé dans le 7e arrondissement de Paris est connu pour être basé sur le modèle éducatif américain de « liberal arts ».

En parallèle de son cursus, Charla Carter trouve un job et travaille en freelance comme assistante chez Vogue USA. Elle est également très active dans son université puisqu’elle assure la fonction de co-éditeur en chef pour le journal de l’établissement.

Après 4 ans de parcours universitaire, elle est finalement diplômée et obtient un Bachelor d’art.

Une carrière de consultante mode et styliste

Après l’obtention de son diplôme, c’est au début des années 80 que Charla Carter entame réellement sa carrière. Elle devient alors journaliste de mode freelance pour de nombreuses rédactions comme Vogue US, Elle ou encore Vanity Fair. Une dizaine d’années plus tard, c’est au sein du magazine Figaro qu’elle poursuit son parcours professionnel. Elle y occupe alors le poste de styliste de mode durant plusieurs années.

En parallèle de cette activité, elle occupe deux autres fonctions. Elle travaille comme consultante en mode pour Guy Laroche, Georges Rech ou encore Loro Piana.

Elle est également nommée correspondante France de Vogue Australie.

En 2009, sa carrière prend un nouveau tournant puisqu’elle est nommée directrice des pages mode du célèbre magazine Gala. Elle occupera cette fonction durant environ 8 ans avant de quitter la rédaction. Par la suite, elle poursuit son parcours de consultante mode et beauté pour diverses grandes marques.

Sa carrière rythmée et riche lui a permis d’acquérir une solide connaissance de l’univers de la mode.

C’est pourquoi Charla Carter sera sollicitée à plusieurs reprises par de grandes maisons afin d’apporter son expertise dans l’élaboration de nouvelles collections.

Incroyables transformations : la nouvelle émission de relooking de M6

Au cours de sa carrière de journaliste et consultante, Charla Carter a eu un parcours très diversifié. Et pourtant, elle a souhaité ajouter une nouvelle corde à son arc et se lancer dans un nouveau projet. En juillet 2018, elle passe un casting pour la chaîne M6 qui recherche alors une spécialiste de la mode pour sa toute nouvelle émission.

Après un essai vidéo, elle est finalement retenue et rappelée par les équipes d’M6. Dès lors, elle intègre l’émission de relooking Incroyables transformations. Avec le vieillissement des Reines du Shopping et l’échec du spinoff Les reines des enchères, la chaîne a alors besoin de faire évoluer son pré-access et souhaite rebooster ses audiences. Incroyables transformations est diffusé tous les soirs depuis le 1er avril 2019.

Charla Carter y compose avec la cosméticienne Léa Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, une équipe d’experts chargés de relooker des anonymes. Le programme quotidien, qui emploie un ton résolument comique, a pour ainsi dire remplacé l’émission de relooking de Cristina Cordula Nouveau look pour une nouvelle vie et va même plus loin que cette dernière. En effet, pour leurs relookings, le trio d’experts collabore avec Frédéric Lange, spécialiste de la médecine esthétique. L’objectif est de fidéliser les téléspectateurs et le pari est risqué pour la chaîne puisque c’est la première fois qu’une émission française fait appel à de la chirurgie esthétique.

Dans certains épisodes, on y assiste notamment à l’utilisation du laser pour effacer des cicatrices ou encore à des injections d’acide botulique ou « Botox » pour gommer les rides. « Fred donne des conseils très posés et au cas par cas. Je pense vraiment qu’on a une chance de vivre à une époque où il y a des petites choses qui peuvent enlever un vrai complexe. Si ça peut vraiment aider, pourquoi pas. Mais il ne faut pas en abuser.

C’est ça le grand souci, c’est que les gens qui commencent par un petit truc ne s’arrêtent plus.

Quand on ne reconnaît plus la personne, c’est un problème. », c’est ce qu’a confié Charla Carter au site d’actualités Purepeople.com à propos de l’usage de la chirurgie dans son émission.

Chaque jour, le programme s’achève par un défilé improbable à réaliser avec le candidat qu’on aura relooké et décomplexé. L’émission s’appuie sur de nombreux invités. On y voit notamment :

Ève Angeli

Rachel Legrain-Trapani

Pascal le grand frère

Nadège Lacroix

Norbert Tarayre

Emmanuelle Rivasso

Keen’v

Avec sa personnalité pétillante, son petit accent américain et son enthousiasme débordant, Charla Carter a su gagner le cœur des téléspectateurs. Espérons pour elle que l’émission continue !