Purée maison vs flocons : un combat hors sujet, Cyril Lignac partage ses astuces

Certes, la préparation de la purée n’est pas la même dans les deux cas de figure. Cela demande bien sûr du temps et de la préparation ainsi que des dosages très précis. Pour la version maison, il faudra choisir les bonnes pommes de terre, opter pour une cuisine optimisée et posséder une « girafe » pour que la texture soit onctueuse et sans les grumeaux. Avec le modèle en flocons, le fonctionnement est très simple, il suffit d’ajouter la « poudre » et de l’eau pour une recette très healthy, mais dont le goût est peu réjouissant ou du lait ainsi que de la crème pour que le résultat soit un peu plus intéressant.

Cyril Lignac donne des conseils pour la purée !

La préparation de la purée est finalement assez complexe et elle demande un bon savoir-faire. Il suffit de sélectionner des pommes de terre qui ne s’écrasent pas pour avoir des grumeaux très désagréables en bouche. Cyril Lignac était l’invité de RTL et il a souhaité répondre à une question concernant cette recette. Le chef que vous pouvez retrouver dans Tous en cuisine tous les soirs sur M6 est donc très méthodique.

Vous devrez opter pour des pommes de terre fermes avec une chair fondante : Amandine, Ratte ou Bintje .

. Il faut aussi les cuire avec la peau pour ne pas dénaturer le goût, plongez-les dans une grande casserole avec du gros sel.

Ne les découpez pas, elles doivent être entières, cela évite qu’elles se gorgent d’eau.

Vous versez ensuite les pommes de terre dans un récipient et vous utilisez le presse-purée.

Certains optent pour un robot plongeant, le classique « girafe », mais le résultat est souvent un peu plus liquide. Le presse-purée est donc parfait sinon la fourchette si vous ne possédez pas cet appareil. Vous devrez bien sûr ajouter du lait et « beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre » selon les conseils de Cyril Lignac. C’est grâce à ces ingrédients très généreux en matières grasses que vous pourrez clairement profiter d’une bonne purée maison qui n’aura absolument rien à voir avec la version en flocons.

Pensez à ajouter du lait chaud dans la purée !

Cyril Lignac a une très bonne astuce pour que votre purée maison ne soit pas élastique, elle sera onctueuse et non pâteuse comme la version avec des flocons. Le secret réside selon lui dans le lait qui doit être chaud ! Nous avons tendance à le verser alors qu’il sort du réfrigérateur, c’est une grave erreur puisque la purée sera forcément beaucoup plus élastique et donc moins intéressante au goût. Selon les conseils avisés du chef, vous pourrez même profiter pleinement d’une purée sympathique avec une gousse de vanille. Cette dernière sera aussi idéale avec une purée de céleri rave.

Cette technique peut aussi être utilisée avec de la purée de carottes, mais la vanille devra être remplacée par du curcuma. En ce qui concerne les ingrédients et notamment les quantités, vous devez prendre 800 grammes de pommes de terre, 120 grammes de beurre, un quart de litre de lait (n’oubliez pas, il doit être chaud et non froid), il faudra aussi la moitié d’une gousse de vanille. Vous n’aurez désormais plus aucune excuse pour rater votre purée maison qui sera beaucoup plus savoureuse que la version en flocons qui vous permet certes de gagner du temps.