Prince Harry : Lady Diana lui avait donné un joli surnom, découvrez-le !

La presse spécialisée a toujours évoqué le lien très fort qui unissait le Prince Harry et sa maman Lady Diana. Il était très proche de sa mère et des experts révèlent qu’il avait même une relation fusionnelle avec sa maman. À l’occasion de son 36e anniversaire, une révélation a été faite concernant le surnom que Lady Diana avait pu lui donner. En effet, la princesse de Galles avait tendance à l’appeler « My Little Spencer » à savoir « Mon petit Spencer ». Ce joli surnom faisait aussi référence à sa chevelure rousse qui est caractéristique de la famille de la princesse.

Un prochain documentaire sur Lady Diana sur Netflix ?

Aujourd’hui, lorsque vous souhaitez dévoiler un documentaire, c’est souvent la plateforme de streaming Netflix qui s’occupe de la diffusion. Il y a donc des rumeurs qui circulent sur le web et elles ont refait surface à l’occasion de l’anniversaire du Prince Harry. Ce dernier aurait l’intention de réaliser un documentaire pour rendre hommage à la princesse de Galles. Un contrat aurait donc été signé et vous pourriez découvrir les images prochainement.

Happy Birthday to Prince Harry…Always great to photograph….A few of my fav photos over the years 📸 🎂 pic.twitter.com/srBKDFYGxW — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) September 15, 2020

Un hommage est déjà prévu pour l’année prochaine à savoir le 1er juillet 2021 .

. Le Prince Harry et son frère auraient la volonté d’ériger une statue de Lady Diana.

Généralement, le père d’Archie est assez discret concernant sa relation avec sa mère ou son enfance.

Lorsqu’il a décidé de quitter l’Angleterre aux bras de son épouse, il avait toutefois évoqué le quotidien difficile de Lady Diana.

Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈 pic.twitter.com/Y8BDRzixGs — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2020

La princesse de Galles devait jongler avec les photographes et son intimité était difficile à préserver. Le Prince Harry avait notamment expliqué lors de cette conférence de presse qu’il ne voulait pas que sa femme à savoir Meghan Markle se retrouve dans une telle situation. Ce serait aussi pour cette raison que le couple aurait décidé de partir au Canada puis aux États-Unis. Cela a bien sûr eu des conséquences puisque la Reine a coupé une partie de ses vivres. Dans tous les cas, le contrat signé avec Netflix serait assez conséquent et le Prince Harry a d’autres revenus.

Lady Diana est décédée à 37 ans

En août 1997, la France apprenait que la princesse de Galles avait été victime d’un grave accident à Paris. Elle n’était pas en déplacement officiel puisqu’elle était aux bras de son amant qui a également perdu la vie dans ce drame. Le 6 septembre, les funérailles de Lady Diana étaient retransmises à la télévision et ce sont près de 2.5 milliards de personnes qui ont pu assister à cet évènement douloureux, mais emblématique pour les Britanniques. Ils sont nombreux, malgré les années passées à lui rendre hommage à la même date.

HAPPY BIRTHDAY! 🥳 Join us in wishing a very happy 36th birthday to Prince Harry, Duke of Sussex. https://t.co/NdrKcwk07P pic.twitter.com/aE1OwV8UkM — First Coast News (@FCN2go) September 15, 2020

Le Prince Harry a donc soufflé sa 36e bougie le 15 septembre sans doute avec sa famille et sa maman est décédée à 37 ans, il aura donc le même âge qu’elle l’année prochaine, un moment sans doute bouleversant pour le papa d’Archie. À l’occasion des funérailles, le Prince Harry avait laissé une lettre adressée à sa maman et son épouse a eu l’occasion de la lire selon le livre Meghan : a Hollywood Princess. Apparemment, l’actrice aurait été dévastée par les mots utilisés à l’époque par un petit garçon qui perdait sa mère. Les larmes avaient donc été au rendez-vous selon les propos du biographe.