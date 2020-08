Prince Harry : la raison pour laquelle il a « puni » un de ses amis d’enfance !

Depuis plusieurs mois, Meghan Markle et Harry se retrouvent au cœur des critiques. Le couple a choisi de mettre fin à ses fonctions dans la famille royale. Puis, les deux stars ont demandé leur indépendance financière et ils ont quitté l’Angleterre.

Le Megxit n’a pas été bien perçu et la reine Elizabeth II a été la première choquée par la décision de son petit-fils. Ainsi, elle a retiré quelques titres à Meghan Markle et celle-ci ne peut plus se faire appeler « altesse royale ».

Meghan Markle et Harry sont partis vivre à Los Angeles et ils tentent de mener une vie loin des scandales. Pourtant, le 11 août dernier, une biographie, Finding Freedom, sur le couple est sortie et elle met en avant quelques sujets sensibles.

Harry, fâché avec un ami d’enfance

Ainsi, selon la biographie, Harry se serait violemment disputé avec son ami d’enfance, Tom Inskip alias Skippy. Ils s’étaient rencontrés au collège d’Eton dans le Berkshire et ils étaient devenus inséparables.

Pourtant, le Daily Mail rapporte que Harry et Tom ont mis fin à leur amitié il y a quelques années. En effet, Skippy avait de gros doutes sur l’histoire d’amour du prince et de Meghan Markle. Il trouvait que tout allait trop vite entre eux et il avait suggéré à Harry de vivre avec la star avant de « faire quelque chose de plus sérieux. »

Harry n’a pas écouté les conseils de Tom Inskip et il s’est même vexé. En effet, même si le conseil de Tom était « bienveillant », le frère de William « ne l’aurait pas vu de cette façon. »

Tom exclu du mariage de Harry

Harry et Tom se sont disputés et le mari de Meghan Markle a pris une décision radicale. Ce dernier n’a pas invité son ami d’enfance à son mariage en 2018. De cette manière, le prince aurait voulu « punir » Tom Inskip.

« Cela lui faisait vraiment mal qu’une personne dont il était si proche ne fasse pas confiance à son jugement » a confié un proche dans la biographie.

Harry et Tom sont restés en froid pendant plus d’un an. Pourtant, le mari de Meghan a dû regretter ne de pas avoir à ses côtés son ami. Et pour cause, les deux hommes faisaient les quatre cents coups ensemble et ils se mettaient souvent dans des situations embarrassantes pour la Couronne.

Une réconciliation

Harry et Tom Inskip ont fini par se retrouver en juillet 2019. Les deux hommes se sont réconciliés après le décès de la belle-mère de Tom et depuis, ils sont très souvent en contact. « Harry a décidé de laisser le passé derrière lui » a dit une source pour le Mirror.

Harry doit être content de pouvoir à nouveau compter sur le soutien de Tom. Pourtant, il semble encore avoir bien du mal à pardonner à son frère, William, qui avait émis les mêmes doutes que Tom quant à son mariage avec Meghan Markle…