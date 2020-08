Prince Harry, commence à s’en prendre à Kate Middleton. Mais qu’est ce qui lui arrive ?

Meghan nous avait habitué aux piques dans la presse contre la famille de son époux. Et pas un jour sans que Meghan ne se répande dans cette presse qu’elle trouvait pourtant si intrusive lorsqu’elle vivait à Londres. Si jusqu’à présent Harry était silencieux et évitait de mettre de l’huile sur le feu, la parution de « finding freedom » semble avoir décomplexé sa parole. En effet, jusqu’à présent, le prince Harry, même s’il soutenait de toute évidence sa femme, n’avait pas fait de sortie en public contre sa famille ou celle de son frère.

Le livre finding freedom a-t-il décomplexé la parole de Harry ?

L’ouvrage qui vient de sortir et qui est censé faire trembler le trône d’Angleterre n’a officiellement fait ni chaud ni froid à sa grand-mère. Comme à son habitude, Elisabeth n’a pas réagit. La monarque en a vu d’autres depuis le temps qu’elle est reine. Certes, l’ouvrage a fait parti des dix titres les plus vendus chez Amazon dès le premier jour de sa sortie. On peut donc considérer que c’est un succès. Maintenant on ignore quel sera le niveau de ventes des jours qui suivent, la presse n’ayant pas vraiment rapporté de révélations extraordinaires. Néanmoins le public ciblé est large, il y a le common wealth et les Etats-Unis. Toujours est-il que les ventes du premiers jours peuvent, à tort ou à raison, conforter Harry dans son sentiment d’être incompris de la cour, mais compris du public. Le tacle qu’il vient d’envoyer à Kate peut le faire penser.

Le couple a-t-il téléguidé l’ouvrage?

On peut se poser la question. Si les deux journalistes ont indiqué avoir interviewé les amis du couple, avec la bénédiction de ce dernier, il n’est pas impossible que ce soient les jeunes gens qui aient pris l’initiative du livre. En effet, il ne faut pas oublier que la princesse Diana, la mère de Harry en avait fait de même. Lors de ses déboires avec son royal et infidèle époux, le journaliste Andrew Norton avait édité une biographie de la mère de Harry. A l’époque le biographe avait indiqué que la princesse avait permis que le journaliste interroge ses amis. Il s’était avéré quelques années plus tard que l’ouvrage en question était basé sur des interviews de Diana elle-même. Harry et Meghan ont-ils suivit l’exemple de Lady Di. Nul ne le sait. Si tel était le cas, le succès de son lancement aurait pu avoir comme effet de délier la langue du jeune prince.

Son tacle surprenant à Kate

Kate et Harry ont toujours été proches et l’entente régnaient entre elle et son beau-frère. De plus, Harry était très lié à son frère et le trio a pris de nombreux engagements, participé à de nombreuses œuvres de charité. Du moins jusqu’à l’arrivée de Meghan. Depuis les relations se sont rapidement dégradées entre les Sussex et les Cambridge. Si on avait l’habitude de voir Meghan tacler sa royale belle-sœur, allant même jusqu’à la faire pleurer par ses caprices, jusqu’à présent Harry évitait de s’en prendre à la femme de William. C’est donc avec beaucoup de surprise qu’on a pu apprendre que Harry venait de traiter Kate d’assistée. En effet, selon l’ouvrage « finding freedom » le jeune prince avait expliqué qu’il voulait une vie plus simple pour son fils. Et de préciser que lui et son épouse ne souhaitaient pas faire appel à des armées de nounous pour leur petit Archie. Harry avait jugé utile de préciser qu’il avait vu cela chez son frère et que selon lui, Kate était bien trop assistée. Celle qui passe pour une maman modèle et qu’on voit régulièrement en train de s’occuper de ses enfants a très certainement apprécié cette remarque bien inutilement blessante.

