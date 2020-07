Pourquoi les stars postent-elles des photos en noir et blanc ? On vous dit tout sur le nouveau challenge d’Instagram

On le sait, aujourd’hui, la plupart des grands mouvements sociaux naissent sur Instagram ou les réseaux sociaux en général, notamment ceux tournant autour de la place de la femme dans notre société patriacarle moderne. Le grand dernier mouvement en date, Me Too, a gagné en importance sur internet avant d’être poursuivi dans la rue, par le biais de manifestations.

C’est un autre grand mouvement féminin qui voit le jour aujourd’hui avec le #ChallengeAccepted, dont le but est d’unir les femmes, et de montrer que lorsqu’elles s’unissent ensemble, elles sont instoppables. C’est pour cette raison que votre fil d’actualité Instagram a sans doute perdu de ses couleurs récemment : le but est de poster une photo de soi-même en noir et blanc, comme pour se célébrer, et célébrer la femme en règle générale.

7 millions de publications avec ce hashtag en quelques jours

Cette nouvelle chaîne porte le nom suivant : Women supporting women ( » les femmes se soutiennent entre elles « ) et a pour but d’unifier les femmes autour du monde. Le but est simple : il suffit d’envoyer un joli message personnel à une connaissance qui, comme réponse, se chargera de poster une photo d’elle en noir et blanc pour affirmer son pouvoir.

Le message est le suivant : » Il y a un défi destiné à donner du pouvoir aux femmes qui tourne sur Instagram en ce moment. Je trouve que tu es bad ass et géniale , j’ai bien fait attention à bien choisir les personnes qui le relèveront… Mais surtout, j’ai choisi des femmes dont je sais qu’elles partagent mes valeurs et perspectives sur le monde. Tu es l’une d’entre elles. Poste une photo de toi, seule, en noir et blanc, écris « challenge accepted » en légende, et mentionne mon nom. Identifie 50 femmes qui feront la même chose, en privé. Je t’ai choisie parce que tu es belle, forte et incroyable. Aimons-nous les unes les autres! »

Des stars ont déjà participé

Ce challenge a touché des stars qui, en y participant, l’ont d’autant plus fait connaître. Parmi les célébrités qui ont décidé de jouer le jeu, nous pouvons citer Mille Bobbie Brown (l’actrice principale de Stranger Things), Cristina Cordula, Nathalie Portman, Diane Kruger, Jennifer Garner, ou encore Jennifer Lopez.

Mais ces personnalités ne se contentent pas de simplement poster une photo en noir et blanc. Elles ajoutent généralement une légende généralement inspirante. La plus française des brésilienne Cristina Cordula fait de ce fait penser un important message, elle qui explique que nous avons besoin de vivre dans un monde où les femmes se soutiennent les unes les autres.

De son côté, Nathalie Portman a confié qu’elle se sentait reconnaissante d’avoir été au long de sa vie si inspirée par les femmes qui l’entourent au quotidien. L’actrice n’en est pas à son coup d’essai, elle qui se bat depuis des années pour l’égalité et l’équité. Elle fait d’ailleurs partie des personnalités féminines qui ont créé un club de football féminin Outre-Atlantique.

Les challenges : le nouveau moyen pour faire évoluer la société ?

Cela peut sembler anodin, mais c’est pourtant révélateur de notre société actuelle, ultra connectée. C’est désormais grâce à internet et aux réseaux sociaux que les mentalités évoluent ou que les débats s’ouvrent. On se rappelle tous de la terrible mise à mort de George Floyd aux États-Unis, cet homme afro-américain de 45 ans qui a été tué lors d’un contrôle de police routinier.

Sans internet et la puissance de Twitter (et évidemment la présence de passants qui ont filmé la scène), jamais le mouvement Black Lives Matter n’aurait pu prendre une telle ampleur. Il en est de même pour Me Too, challenge grâce auquel la parole de la femme a pu considérablement se libérer, elles qui se sentent sans doute plus aptes à s’ouvrir via les réseaux sociaux.

On espère en tout cas que ce beau challenge sera suivi par de nombreux autres, et que les femmes continueront de confirmer leur solidarité et leur amour les unes envers les autres. Car comme le disait Nicole Kidman lorsqu’elle a reçu son Golden Globes pour Big Little Lies, série quasi intégralement féminine, lorsque les femmes s’unissent, elles peuvent faire des choses extraordinaires. « C’est le pouvoir des femmes » disait-elle.