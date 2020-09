Pourquoi je vis : le biopic fait débat sur Twitter et divise !

View this post on Instagram

Le film #PourquoiJeVis démarre maintenant sur @tf1 et la pression est à son comble 😅 Je suis si heureux d’incarner cet artiste et cet homme exceptionnel qu’était #GregoryLemarchal… comme il le disait : « Merci la vie » !!! ❤️ J’espère que ce téléfilm vous plaira et rendra hommage de la meilleure des manières à cet être hors du commun pour qui je porte un immense respect et admiration. Et j’espère surtout que cette diffusion continuera à faire avancer la lutte contre la mucoviscidose et le merveilleux travail que fait la famille Lemarchal au sein de l’association depuis tant d’années. Le combat continue 💖 @associationgregorylemarchal