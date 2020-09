Pourquoi je vis : tout ce que vous devez savoir sur le film évènement diffusé ce soir !

14 ans après la mort du chanteur, TF1 délivre un téléfilm qui s’annonce particulièrement émouvant. Le jeune homme, atteint par la mucoviscidose, s’est éteint deux ans après avoir remporté la Star Academy, émission qui a fait de lui une star de la chanson française. Avec sa voix d’ange, il a touché les téléspectateurs qui ont été particulièrement ému par son tragique décès, lui qui se montrait très pudique quant à la maladie et n’en dévoilait pas les coulisses. Son combat, il l’a vécu dans l’ombre, et le téléfilm décide d’y apporter un peu de lumière.

Mickaël Lumière : une ressemblance troublante

Dès la mise en ligne des premières images, la ressemblance entre le comédien et le chanteur s’est imposée d’elle-même. Physiquement, on reconnaît Grégory. Mais Mickaël Lumière a travaillé son rôle en profondeur. Il a confié avoir regardé toutes les quotidiennes de la Star Academy pour tenter de capter l’essence même du jeune homme. Mais il a également été aidé par des proches du chanteur. Richard Cross, le professeur de chant de Grégory lors de son passage au château, a appris à Mickaël à se comporter sur scène comme son élève. Ses mimiques, son attitude, son langage corporel, tout semble avoir été retranscrit avec un réel soin du détail par le comédien.

Les parents de Grégory – surtout Pierre, son père – ont été présents sur le tournage et ont aidé à la création du film. Ils sont également convaincus par le talent de Mickaël : « Trouver mieux que Mickaël Lumière aurait été impossible. S’il n’avait pas été gentil et sincère, on aurait dit non. Au-delà de la ressemblance, Mickaël est vraiment chouette et je pense sincèrement que Grégory l’aurait beaucoup apprécié » ont-ils récemment expliqué dans Le Parisien.

Karima donne son avis sur le film

Si les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir le téléfilm ce soir sur TF1, certains ont eu la chance de le voir en avant-première, comme Karima, camarade de Grégory à la Star Academy. Pour elle, il ne s’agit pas réellement d’un biopic, mais plutôt d’une adaptation libre de la vie du jeune homme puisque « certains moment sont été éludés, certains moments ont été romancés« .

D’après ses propos, le film montrerait un Grégory qui parle à plusieurs reprises de sa maladie dans le château de la Star Academy. Mais selon la jeune femme, c’est inexact. « Grégory était quelqu’un de très pudique, on a parlé une seule fois de la maladie nous n’en avons jamais reparlé donc ce que vous allez voir, dans le château c’est pas très vrai, soyons très honnête. C’est inspiré ; on ne veut pas qu’il passe pour quelqu’un de plaintif car c’était quelqu’un de très fort ».

Elle regrette également que le film ne mette pas plus en avant la soeur de Grégory, comme elle l’explique : « La famille Lemarchal se surnomme elle-même le carré d’as, c’est un quatuor, or dans le téléfilm on ne voit qu’un trio, on oublie un peu Leslie ».

Un premier extrait bluffant

TF1 met en tout cas toutes ses chances de son côté pour s’assurer un beau succès public et, pourquoi pas, une audience record (on est prêt à le parier). La promotion s’est donc bien lancée il y a quelques jours et un extrait a été dévoilé. Il s’agit du moment de la victoire de Grégory, en décembre 2004, après plusieurs semaines d’aventure. Et cet extrait risque fort d’émouvoir tous les fans de l’émission qui se rappellent de ce jour tant la production à chercher à coller au plus près de la réalité.

La présence de Nikos Aliagas qui joue son propre rôle renforce d’autant plus ce réalisme et la performance de Mickaël Lumière nous apparaît directement comme magistral tant il semble être parvenu à capter l’essence de Grégory. On reconnait le jeune homme, on reconnait son regard fuyant, on reconnait son sourire et on reconnait sa joie et son émotion lorsque son nom est scandé par Nikos. Rendez-vous ce soir à 21h05 pour découvrir ce biopic évènement et demain matin sur le site pour connaître l’audience !