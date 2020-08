Pourquoi Brigitte Macron porte-t-elle uniquement des jupes ou des robes courtes ? Décryptage !

Brigitte Macron a toujours brillé par son sens de la mode. Chacune de ses tenues est choisie avec soin. La première dame sait très bien que chaque vêtement qui sort de son dressing sera scruté avec attention. Il est vrai que l’épouse du président a toujours été très sensible à la mode et tous ses looks le prouvent.

A ce titre elle a su tenir la dragée haute à l’une des précédentes premières dames, la top modèle Carla Bruni. Chacun se souvient très certainement du joli tailleur court bleu pâle Vuitton que portait l’épouse du président lors de l’entrée en fonction de ce dernier. D’ailleurs notre première dame n’a pas attendu que son mari soit élu aux fonctions suprêmes pour briller par ses tenues. Alors que son époux était encore ministre de l’économie, la belle Brigitte attirait déjà tous les regards et les grands couturiers ne rêvaient que de l’habiller. Mais madame Macron sait ce qu’elle veut et elle a une nette préférence pour certaines marques bien précises qui la mettent parfaitement en valeur.

Des robes et tailleurs courts mais élégants

L’épouse d’Emmanuel Macron a toujours porté ses robes et tailleurs de façon très chic. Les observateurs avertis auront certainement remarqué que la première dame porte soit un décolleté, du moins les rares fois où elle met un pantalon, soit une jupe courte et un haut sobre. C’est le secret de l’élégance. Elle sait qu’un décolleté et une robe courte en dévoileront trop et que c’est la classe qui en pâtira. L’ancienne professeur de français n’ignore pas qu’une tenue doit suggérer sans montrer. Elle fait ainsi sienne la devise de Grace Kelly, la chiquissime mère du prince Albert de Monaco, qui disait qu’une tenue devait être suffisamment courte et ajustée pour montrer qu’on est une femme mais assez longue et ample pour montrer qu’on est une dame.

Bien entendu il y aura toujours des esprits chagrins pour critiquer et il est vrai que la presse s’est parfois offusquée des robes courtes de madame Macron.

Les plus belles jambes de Paris

Pour répondre à la question, la première explication qui vient à l’esprit est que l’épouse du président a tout simplement la chance d’avoir de très jolies jambes et qu’elle aurait tort de ne pas les montrer.

Karl Lagerfeld lui-même disait de la first Lady française qu’elle avait les plus belles jambes de Paris. Lorsqu’un tel compliment vient du Kayser himself on ne peut que s’incliner. Pourtant quand on pose la question à madame Macron, cette dernière ne semble pas consciente de la portée de ce compliment. Or, le Kayser a bien prononcé cette phrase on ne peut plus flatteuse.

Il est vrai que la plupart des femmes envient ses jambes, mais ce n’est semble-t-il, pas pour cette raison que la première dame porte des jupes et des robes courtes. Elle porte des robes courtes pour une toute autre raison ; cette raison est pour le moins inhabituelle et c’est la première dame elle-même qui en a donné les très surprenantes raisons.

Une remarque de sa grand-mère

Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, les tenues courtes de madame Macron sont dues à une réflexion de sa grand-mère. En effet, l’épouse du président s’était un jour présentée devant sa grand-mère vêtue d’une jupe longue. Cette dernière avait alors regardé sa petite-fille avec suspicion et avait prononcé les mots suivants « on dirait une grand-mère à poussière » . C’est madame Macron elle-même qui a confié cette anecdote au magazine « Elle » en précisant que c’était la dernière fois qu’elle avait mis une jupe longue. Si l’anecdote est amusante, il faut quand même convenir que sa grand-mère avait raison puisque la locataire de l’Elysée porte les tenues courtes à merveille.