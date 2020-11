Polémique : le manager d’Ariana Grande s’en prend à Selena Gomez, les fans voient rouge et s’insurgent

Selena Gomez et Ariana Grande font parties des chanteuses les plus connues au monde, elles qui enchaînent les succès depuis des années et font désormais pleinement parties du paysage musicale actuelle. Elles ont récemment collaboré ensemble. Pas de panique, vous n’avez pas raté un duo entre les deux stars. Mais elles ont toutes les deux participé à l’écriture du tube Ice Cream que Selena Gomez partage avec le groupe Blackpink (et qui affiche déjà 358 millions de vues sur Youtube, deux mois après sa sortie).

Deux stars mises en compétition par les fans

Sur Twitter, les fans d’Ariana Grande et Selena Gomez s’entretueraient s’ils le pouvaient. Chaque jour, les deux artistes sont mises en compétition. Qui chante le mieux ? Qui est la plus talentueuse ? Qui a le plus de succès ? Chiffres et vidéos à l’appui, ils n’ont de cesse de s’affronter, quitte à manquer de respect et devenir réellement indignes. La preuve, Selena Gomez est renommée Selupus par ses détracteurs généralement fan d’Ariana Grande (en référence au lupus, sa maladie auto-immune qui l’a obligé à subir une greffe de rein) quand Ariana Grande est moquée pour avoir vécu un attentat terroriste lors d’un de ses concerts.

Les fans semblent incapable d’apprécier le succès de chaque chanteuse. Ce jeu n’est pourtant pas des plus dangereux, après tout chaque fan défend son bout de pain comme il peut et cela s’arrête aux réseaux sociaux. De leurs côtés, Ariana Grande et Selena Gomez s’entendent visiblement bien, puisqu’elles ont collaboré ensemble et qu’elles n’ont pas manqué de dire des choses positives l’une sur l’autre. Selena Gomez disait récemment sur Instagram qu’elle aimait travailler avec des femmes fortes et talentueuses comme sa consoeur, et elle n’a pas hésité à dire de cette dernière qu’elle faisait partie des meilleures parolière de sa génération.

Scooter Braun : l’ennemi juré de Selena Gomez ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Scooter Braun se cache derrière plusieurs stars de la chanson. Autrefois manager de Taylor Swift, il a pour clients Ariana Grande, Justin Bieber ou encore Demi Lovato. En 2014, il avait souhaité travailler avec Selena Gomez, qui sortait alors avec Justin Bieber. Mais cette dernière a refusé sa proposition. Et depuis, l’homme de 40 ans parent de deux enfants semble ne ressentir plus que de la haine envers Selena Gomez et ses proches. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd’hui.

Selena Gomez vs Scooter Braun today. pic.twitter.com/mkfl0fs1aG — B!tch (@fetishofsmg) October 23, 2020

Alors qu’Ariana Grande a sortie sa dernière chanson et que celle-ci est arrivée en tête du classement Itunes aux États-Unis, Scooter Braun a aimé un commentaire d’un internaute qui a écrit « Selena n’aurait jamais pu ». Un simple like qui a mis en colère les fans de Selena Gomez qui ne comprennent pas comment un homme soit disant professionnel peut se comporter ainsi, lui qui semble obsédé par la chanteuse depuis des années. De grosses rumeurs circulaient il y a un an lorsque le classement Billboard Hot 100 avait pris du retard alors que Selena Gomez devait vraisemblablement décroché pour la première fois de sa carrière la première place. Il était raconté que Scooter Braun travaillait en coulisse pour empêcher ce résultat de tomber. C’est avec du retard que le classement a finalement été révélé, avec Lose You To Love Me en tête.

ariana and selena scooter shading

supporting each selena for no

other reason pic.twitter.com/6OfVGbjszG — Ex-Acts Charts (@ExActs_Charts) October 23, 2020

Scooter Braun veut faire de l’ombre à Selena Gomez

Début 2020, Selena Gomez a fait son grand retour avec l’album Rare, quatre ans et demi après la sortie de Revival. Un moment que ses fans attendaient avec impatience. Mais c’est aussi ce même mois que le chanteur Justin Bieber a décidé de revenir sur le devant de la scène, avec sa chanson Yummy. Pour les fans de la chanteuse, cette stratégie vient tout droit de Scooter Braun, qui souhaite coûte que coûte faire de l’ombre à la jeune femme.

Sa stratégie n’aura cependant pas porté ses fruits puisque Yummy ne parviendra pas à décrocher la première place du Billboard Hot 100. Comme quoi, il vaut mieux travailler pour soi-même et réfléchir pour ce qui est le mieux pour l’artiste plutôt que de réfléchir à comment empêcher les autres de réussir. Une leçon que devrait apprendre Scooter Braun à l’avenir, lui qui jouit d’une réputation bien peu flatteuse.