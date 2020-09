Pierre-Jean Chalençon : En trouple avec une femme et un homme ? Il a des relations très libres !

Pierre-Jean Chalençon est donc en couple avec un homme selon ses dires et cela durerait depuis quelques mois. Toutefois, alors qu’il fait quelques confidences à Jarry lors d’un entretien, nous apprenons qu’il est aussi en couple, mais, cette fois, c’est une femme. La vie privée de l’ancien acheteur vedette d’Affaire Conclue semble donc assez complexe à suivre.

Pierre-Jean Chalençon avait trouvé l’homme de sa vie

Le 29 juillet dernier, l’adepte de Twitter faisait une déclaration concernant sa vie privée. En effet, les fans étaient finalement heureux d’apprendre qu’il avait trouvé l’homme de sa vie. Ce dernier baptisé Dragan pouvait donc lui donner un peu de baume au coeur alors qu’il traversait une période difficile.

Pierre-Jean Chalençon révèle qu’il est possible d’avoir un amoureux et une amoureuse, il est donc bisexuel .

. L’acheteur a toutefois une vision de l’amour très ouverte, car il n’est pas contre que son compagnon se dirige vers des femmes.

Il compare alors sa vie privée à un menu proposé dans un restaurant.

Il n’a pas toujours l’envie de manger un steak avec des frites, il peut alors prendre une choucroute, une soupe à l’oignon ou encore une sole. Avec les hommes et les femmes, c’est finalement identique, il peut passer de l’un à l’autre même s’il a déjà une relation amoureuse.

Pour que sa vie sentimentale soit celle escomptée, Pierre-Jean Chalençon a donc trouvé la bonne méthode à savoir multiplier les relations. Après quelques déboires notamment sentimentaux et son départ d’Affaire Conclue, l’adepte de Napoléon avait sans doute besoin d’un peu de réconfort. La formule semble lui convenir selon ses propos, il a aussi révélé qu’il aurait pu devenir papa. Vous pouvez découvrir toutes les déclarations grâce à cette vidéo proposée au sein de l’article.

Depuis quelques semaines, Pierre-Jean Chalençon se retrouve au coeur de toutes les déclarations et les rumeurs. Après la photo publiée en compagnie de Dieudonné et son départ de l’émission Affaire Conclue, l’adepte de Napoléon fait forcément couler beaucoup d’encre. Toutefois, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur son quotidien, et même ses futurs projets. Si certains ont tendance à le pointer du doigt, d’autres par contre n’hésitent pas à le soutenir que ce soit sur Instagram ou Twitter. Cette interview vous permet notamment d’en apprendre un peu plus.