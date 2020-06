Pierre-Jean Chalençon : des larmes en direct, les fans ont été émus

Depuis quelques semaines, Pierre-Jean Chalençon enchaîne les situations problématiques et elles entraînent souvent des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Il avait notamment publié un tweet très pointé du doigt concernant Line Renaud. Il a ensuite été photographié à côté de Dieudonné et il aurait assisté à un anniversaire chez les Le Pen. Il n’en fallait pas plus pour que Pierre-Jean Chalençon se retrouve dans la tourmente et sur le plateau de Morandini sur Cnews, il n’a pas pu retenir ses larmes. Ce jeudi 25 Juin a donc été très éprouvant pour l’animateur.

Pourquoi les critiques fusent-elles contre Pierre-Jean Chalençon ?

Vous le connaissez sans doute pour sa participation à Affaire Conclue et il a été à maintes reprises invité sur les plateaux de télévision. Il était notamment chez Cyril Hanouna dans Touche pas à Mon Poste et il devait participer selon les rumeurs à Danse avec les stars. Malheureusement, le contrat ne s’est pas concrétisé et depuis cette période, Pierre-Jean Chalençon se retrouve parfois au coeur de certaines polémiques.

Il y a quelques semaines, Pierre-Jean Chalençon a partagé un message qui a suscité la haine alors qu’il s’adressait à Line Renaud .

. Il a également été photographié aux côtés de Dieudonné et depuis, les critiques ne cessent de se multiplier sur le Web.

Pierre-Jean Chalençon a donc voulu évoquer la situation chez Morandini et il n’a pas pu retenir ses larmes en essayant de s’expliquer.

L’homme était finalement en détresse et très émouvant, certains internautes ont été émus de le découvrir ainsi puisqu’il avait clairement baissé sa garde. Il a donc décidé de claquer la porte de l’émission puisqu’il l’aime énormément et il ne veut pas que la polémique puisse l’entacher. Il a donc conclu à sa sortie en accord avec les productions de ce programme. Les fans de Pierre-Jean Chalençon sont aussi déçus puisqu’il ne sera pas au rendez-vous dans les futurs épisodes.

Pierre-Jean Chalençon annonce qu'il quitte "Affaire conclue" suite à sa photo avec Dieudonné aux 90 ans de Jean Marie Le Pen.

Claude de Koh Lanta a eu de la chance… pic.twitter.com/XnAE7u0eul — Vanessa (@vanessagers) June 24, 2020

Les regrets de Pierre-Jean Chalençon

Sur le plateau, il a notamment pu donner quelques informations en affirmant que finalement ce selfie était une bêtise. Il a affirmé qu’il ne partageait pas les idées de Jean-Marie Le Pen ou encore de Dieudonné, mais il a tout de même été pris dans cette tourmente à cause d’un cliché. Il a donc été attaqué et c’est un homme clairement blessé qui s’est présenté sur le plateau. Les larmes étaient aussi au rendez-vous pour Pierre-Jean Chalençon qui était très émouvant.

J’ai de la peine. C’est horrible. On me traite d’antisémite, de tout… merde ! Je ne suis pas antisémite moi… Excusez-moi (…) Depuis 24h on dit des saloperies.

Il a donc des difficultés face à cette situation qui a pris une ampleur conséquente ces dernières heures. Il n’y a pas que des commentaires négatifs pour l’animateur puisque Sophie Davant a eu l’occasion d’envoyer un message selon ses dires sur le plateau de Morandini. En effet, il a été touché par ses paroles alors que la présentatrice de l’émission affirmait qu’elle compatissait. Il faudra désormais attendre que la pression retombe pour savoir si Pierre-Jean Chalençon a d’autres projets peut-être avec le petit écran. Les fans sont sous le choc notamment à cause de sa disparition de l’émission puisque sa personnalité apportait un peu de pep’s.