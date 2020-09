Pierre-Jean Chalençon avec une femme : ses révélations, il aurait deux relations amoureuses simultanées

View this post on Instagram

Superbe soirée à l automobile club hier …. avec. Francois Fillon et Charles Millon … quel plaisir de parler avec des esthètes …🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷…. la politique est un art … et eux en savent quelque chose !!!!