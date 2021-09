Philippe Etchebest : Quand le chef se transforme en gardien de but dans un match de légendes… Ses adversaires étaient Didier Deschamps et Fabien Barthez !

Lundi soir dernier dans la ville de Bordeaux a eu lieu, la nouvelle édition du ‘’match des Légendes’’. Comme toujours, plusieurs célébrités y ont participé comme Philippe Etchebest. Il rejoint les rangs de la team des stars du football américain. Ensemble, ils ont affronté les anciens champions du monde de football Fabien Barthez et Didier Deschamps. Dans les lignes qui suivent, des détails sur cette rencontre.

Philippe Etchebest, un grand fanatique du sport

En dehors de la cuisine, Philippe Etchebest est un grand amateur de sport. Il a même eu l’occasion de pratiquer deux des disciplines sportives qu’il aime en une soirée lors d’un match de légendes. Le chef cuistot a donc mis ses gants pour défier Deschamps et Barthez.

Le fameux affrontement a eu lieu à Bordeaux dans l’enceinte du stade Chaban-Delmas. Le lundi 13 septembre 2021, le repaire des Girondins a abrité la deuxième édition du célèbre évènement du Match des Légendes. Étaient présents plus de 8 000 spectateurs.

L’organisateur de cette édition n’était rien d’autre que Pascal Olmeta à travers son association Un sourire, un espoir pour la vie. Cette dernière a été fondée en 2006 et s’est donnée pour mission de porter assistance aux enfants hospitalisés.

Étaient présents les amis de l’ex-footballeur et gagnant de la première édition du programme La Ferme Célébrités. Le sélectionneur de l’équipe des bleus Didier Deschamps ainsi que certains footballeurs déjà à la retraite étaient de la partie.

Au nombre de ceux-ci, on pouvait retrouver Sidney Govou et Jean-Pierre Papin. Étaient aussi présents les anciens joueurs du rugby Fabien Pelous, Marc Lièvremont, Sébastien Chabal et Dimitri Yachvili.

Pour cette édition, les légendes se sont affrontées dans un match en deux parties. Une était pour le football américain encore appelé rugby et l’autre pour le football anglais.

Philippe Etchebest participe en tant que gardien de but

Le chef cuistot Philippe Etchebest était également de la partie. Le célèbre juge de l’émission Top Chef faisait partie de l’équipe des anciens joueurs de rugby. Il y était en tant que gardien de but pendant la partie football.

Il faut préciser qu’il y a pris plaisir puisqu’il était vêtu de gants et d’une casquette à l’arrière. Avec un beau sourire, le restaurateur a fait son maximum afin d’éviter des buts à la cage de ses coéquipiers.

Le match avec les deux parties a duré 90 minutes de jeu. Ce temps a largement permis à Philippe d’oublier pendant un moment le triste sort de l’émission Top Chef. Pour la petite histoire, on estime à des millions le nombre de téléspectateurs déçus suite au départ de Michel Sarran.

Ils ont exprimé sur les réseaux sociaux leur mécontentement au sujet du départ du chef. Philippe pour sa part ne s’en est tenu qu’à un bel hommage rendu sur sa story Instagram. On pouvait lire : « Très heureux d’avoir partagé ces années à tes côtés (…) Tu vas nous manquer ».

Toutefois, le directeur des programmes de M6, Thomas Valentin donne une nouvelle pour le moins apaisante à ce sujet. Il a expliqué sur le plateau de RTL qu’il est possible de retrouver Michel Sarran sur les antennes de M6.