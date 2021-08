Paul El Kharrat (Les 12 coups de midi) méconnaissable, les internautes réagissent avec dégoût

Si on a clairement pu être en mesure de penser que l’été aurait pu limiter les informations au sujet des anciens candidats de l’émission des 12 coups de midi, cela était sans compter sur les candidats comme Paul El Kharrat qui ne cessent de faire parler d’eux dans les médias ! En effet, on a pu apprendre récemment des informations assez étonnantes concernant ce dernier, et celui-ci a même pu prendre tout le monde de court en faisant des déclarations assez dingues sur son avenir dans le monde des médias.

Pourtant, on aurait pu penser que celui-ci allait pouvoir enfin se concentrer sur d’autres sujets comme on pourrait le croire, mais celui-ci est encore très présent sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias traditionnels. Récemment, sa toute dernière apparition à la télévision a fait parler d’elle bien plus que l’on ne le croit, et cela risque de faire un bruit assez monstrueux par la suite ! En effet, il n’est pas rare d’entendre parler des anciens candidats de cette émission mythique de TF1 avec Jean-Luc Reichmann, mais personne n’aurait pu être en mesure de penser que ce dernier aille aussi loin.

D’ailleurs, d’autres candidats ont également pu faire parler d’eux récemment et la situation n’a pas arrêté d’être de plus en plus problématique : cela a pu faire réagir de nombreuses personnes qui ont pris la parole et qui ont dit très haut et fort ce qu’ils pouvaient penser au sujet de Paul El Kharrat, le fameux candidat assez emblématique de l’émission les 12 coups de midi.

Les 12 Coups de midi : des candidats qui sont sulfureux avec des attitudes très contestées

Ces derniers temps, il se trouve qu’il ne se sera pas passé une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles assez dingues concernant l’émission des 12 coups de midi. En effet, on a pu constater que d’autres candidats que Paul El Kharrat avaient pu se trouver dans la tourmente récemment, comme le fameux candidat Eric. Alors que ce dernier a réussi à détrôner Christian Quesada, le candidat redoutable qui n’a pas réussi à être détrôné pendant plusieurs années, son attitude a énervé bon nombre de téléspectateurs.

En revanche, quand on a pu le voir diffusé une photo aussi intrigante sur les réseaux sociaux, il n’en a pas fallu plus pour pouvoir rendre complètement dingue les fans du candidat mythique des 12 coups de midi. En effet, certains n’hésitent pas à lui reprocher son physique qui reste tout de même assez atypique, mais comme on a pu le constater, il a pu toutefois cultiver sa différence d’une façon que personne n’aurait pu soupçonner. Avec la dernière publication qu’il a pu réaliser, les soutiens ont été plus que nombreux…

Paul El Kharrat : des messages de soutiens assez impressionnants sur le web

Après la publication de sa toute dernière photo sur les réseaux sociaux, tout le monde a été assez surpris de voir les derniers commentaires de la part de Paul El Kharrat, c’est le moins que l’on puisse dire. Toutefois, avec de plus en plus de messages assez difficiles à encaisser, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les fans ont été plus nombreux à lui dire qu’il n’avait pas besoin d’artifices physiques, et qu’il était très bien comme il était : voilà de quoi pouvoir le rassurer pour pouvoir reprendre confiance en lui !