Paul des 12 Coups de midi : ses révélations à propos de Jean-Luc Reichmann décrit comme un « chef »

Dans l’histoire des 12 Coups de midi, la participation de Paul reste la plus incroyable au même titre que celle d’Eric puisqu’il a enchaîné les émissions et les réponses. Pour les besoins de la promotion de son livre, il réalise donc une petite tournée des médias et c’est l’occasion aussi de se confier concernant ce programme qui comble toujours autant les Français. Paul a aussi partagé quelques petits tacles concernant le présentateur.

Jean-Luc Reichmann se présentait comme un chef

Lorsque vous découvrez le présentateur à l’écran, vous pouvez constater qu’il semble très attachant comme c’est le cas sur les réseaux sociaux. Selon Voici, Paul précise que le présentateur avait tendance à se comporter sur le plateau des 12 Coups de midi comme un « chef » sans, forcément, donner plus d’informations à ce sujet.

Apparemment, selon les confidences de Télé Loisirs qui a eu l’occasion de découvrir le livre de Paul, Jean-Luc Reichmann n’était pas fâché .

. L’ancien candidat des 12 Coups de midi révèle qu’il ne fait pas de censure, si quelque chose peut le déranger, il décide de le partager.

Il ne va donc pas « dire que les bons côtés d’une personne ».

BONJOUR ☀️💕

🎉 A Midi c’est le Grand Retour de PAUL🤠, LUCIA 🌟, ZYNEB 🌸 et notre Commandant de Bord ✈️ MATHIEU.

Qui va se qualifier ⁉️…

Bonne journée à Tousss et rendez-vous aux 12 Coups de Midiiiii ☀️@TF1 @EndemolShineFr @Ofenbachmusic 🎧🎤@claudiocapeo 🎶@GIRACKENDJI 💕 pic.twitter.com/kFKExSOgAw — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) July 2, 2020

D’autres révélations ont été faites à ce sujet, car nous apprenons que le statut de Paul n’était pas toujours apprécié. Avec ses connaissances et ses facilités pour répondre aux questions face à Jean-Luc Reichmann, certains pouvaient le considérer comme un être à part notamment sur les réseaux sociaux. Il a toutefois partagé d’autres révélations concernant le présentateur qui pouvait être considéré comme « une personne sacrée » et il n’appréciait pas du tout cela. Il révèle qu’il pouvait être clairement être agacé par des personnes présentes sur le plateau des 12 Coups de midi.

Elles pouvaient redoubler d’efforts pour que Jean-Luc Reichmann soit « le mieux possible quitte à tomber dans le ridicule ». Paul révèle que cela a pu le saouler à plusieurs reprises. Nous pouvons donc constater que l’ancien candidat n’a pas sa langue dans sa poche. Cela est surprenant de le découvrir ainsi puisque nous sommes habitués à sa discrétion.

Énorme révélation de PAUL sur notre plateau à Midi qui va étonner tout le monde ‼️…

Regardez … @TF1 🇫🇷 @EndemolShineFr pic.twitter.com/UedIYcTVoi — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) July 2, 2020

Jean Luc Reichmann est fier de son parcours

Il est difficile de pointer du doigt le parcours de Paul puisqu’il est tout de même incroyable. Il a pu partager des réponses surprenantes et vous auriez été à des années de les avoir. Dans tous les cas, Jean-Luc Reichmann avait pu se confier à ce sujet dans les colonnes de Femme Actuelle. En effet, lors de cette interview, le présentateur qui a soufflé ses 10 ans à la tête de ce programme avait partagé sa fierté concernant Paul. Ce dernier était incroyable grâce à son parcours, son travail, sa culture ou encore sa spontanéité. Comme a pu le révéler sa mère sur le plateau de Morandini, Paul est atteint du syndrome d’Asperger.

Il peut alors faire des crises et la gestion du plateau n’est pas forcément très simple. Grâce aux 12 coups de midi, il a pu travailler sur lui-même et gérer toutes ses angoisses, ce qui n’a sans doute pas été simple. Jean-Luc Reichmann avait également révélé qu’il comprenait qu’une différence pouvait être problématique à gérer surtout pour les enfants. De ce fait, le présentateur insiste sur le fait qu’il était différent pendant son enfance auprès de ses camarades de classe. Depuis, il a tendance à se battre pour l’acceptation des différences. Pour rappel, Jean-Luc Reichmann a une tache sur le nez et elle a sans doute été au coeur de nombreuses critiques par le passé.