Paul 12 coups de midi, futur invité de Qui veut gagner des millions, il reçoit une proposition alléchante de Camille Combal !

Et voilà… il fallait s'y attendre. 😞 Beaucoup disait qu'il allait perdre aujourd'hui sur une question concernant l'Australie, ce n'est pas le cas. Il perdra sur une question concernant les présidents de la 5ème république. M'enfin… pendant 5 mois il aura été présent dans l'émission. J'avoue qu'au début je ne m'intéressait pas trop à lui puis je l'ai découvert, lui et son syndrome Asperger au fil des émissions … Il est très gentil, très attachant et attentionné… Enfin bref, Paul est très gentil, il est, certes, plus dans l'émission mais la vie continue! Je suis sûre qu'il réussira plus tard. Notre Wikipaul est ancré dans l'histoire de la télévision française. 😎 Que du bohneur pour lui et sa famille.😘 Bravo Paul 👏👏😎