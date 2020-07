Patrick Sébastien vous explique tout cette maladie à 66 ans !

Lorsque vous découvrez Patrick Sébastien sur scène, vous ne vous doutez pas qu’il est âgé de près de 66 ans, car il a toujours la forme. Malheureusement, certaines périodes sont plus difficiles que d’autres et ce que semble dévoiler l’animateur dans un message.

Il faut savoir que l’homme a connu la gloire avec plusieurs émissions à savoir les Années bonheur ou encore le Plus grand cabaret du monde.

Quelle est la maladie de Patrick Sébastien ?

En Décembre dernier, les fans de Patrick Sébastien étaient orphelins puisque l’animateur a été remercié par France Télévision. En effet, il n’a pas eu l’occasion de fêter le passage à la nouvelle année avec son émission traditionnelle et il est désormais à la retraite dans le monde de la télévision bien sûr. Il a donc tenté de se trouver une autre occupation notamment pour être aux côtés de ses fans et c’est le théâtre qui a pu l’accueillir à bras ouverts. Il a également mis en vente un nouvel album et il est à l’origine d’un livre baptisé Sans chaînes.

Les fans peuvent alors suivre les péripéties de Patrick Sébastien et surtout ses confidences concernant le service public .

. Ses révélations sont fracassantes, car il ne faut pas oublier qu’il a été à l’antenne pendant plus de 25 ans.

Malheureusement, l’homme de 66 ans a une santé fragile comme de nombreux Français et il n’a pas honoré toutes les représentations.

Patrick Sébastien a été apparemment victime d’une angine, cette maladie n’est pas très grave, mais elle mérite une petite surveillance à cause d’éventuelles complications. L’animateur avait donc été contraint à l’époque d’annuler sa représentation pour son spectacle le secret des cigales. Il devait se produire à Marseille, mais l’époque a également changé depuis son intervention.

Patrick Sébastien est lui aussi confiné

Il est assez actif sur les réseaux sociaux et il ne manque pas une seule occasion pour saluer ses fans avec de petites vidéos ou de doux messages. La dernière déclaration concerne le confinement et l’ancien animateur vedette de France Télévision semble avoir retrouvé la forme et sa fougue d’antan. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer ou s’il n’a pas la capacité de venir à votre rencontre, il est toujours au rendez-vous auprès de ses fans. Comme c’est le cas pour de nombreuses personnalités du monde entier, Facebook et Instagram sont les deux applications les plus utilisées pour garder ce contact si important. De ce fait, Patrick Sébastien informe régulièrement ses fans concernant un Live Facebook qui est généralement proposé à 21 heures.

Si vous souhaitez découvrir toutes les vidéos proposées en direct depuis le début du confinement, vous devez vous organiser un véritable planning, car les stars sont nombreuses à utiliser cette technique très efficace. Il ne faut pas oublier que Patrick Sébastien n’a pas sa langue dans sa poche surtout lorsqu’il est questionné concernant le service public, les réponses peuvent alors être glaciales. Certains n’hésitent pas à le titiller sur Sophie Davant qui le remplaçait pour le 31 Décembre et il réplique immédiatement, mais l’animatrice avait également apporté une petite réponse à un tacle. Elle avait affirmé que certaines émissions n’étaient pas innovantes en parlant par exemple d’un commerce de larmes.