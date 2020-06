Patrick Sébastien : tout semble prévu pour son enterrement, voici toutes les déclarations

Bien sûr, nous espérons que Patrick Sébastien pourra encore vivre de nombreuses années, il pourra ainsi distribuer sa joie et sa bonne humeur que ce soit lors des interviews, dans ses vidéos ou pendant ses passages à la télévision. Il a toutefois décidé de se confier à Télé Star et il a alors évoqué la fin de sa vie. De nombreux Français décident de se focaliser sur l’organisation de l’enterrement notamment pour que les enfants ne soient pas contraints de jongler avec ces difficultés alors que le deuil est déjà difficile à supporter.

L’organisation de l’enterrement de Patrick Sébastien

Il est toujours triste d’évoquer l’enterrement, mais pour que les héritiers soient un peu plus tranquilles avec toutes les démarches, il est souvent conseillé d’organiser ce jour avec précision. Certaines familles plongent souvent dans une atmosphère très difficile puisque l’enterrement coûte de l’argent et les prix sont parfois exorbitants. De ce fait, la préparation des funérailles de son vivant peut être intéressante au même titre que la rédaction d’un testament ou la mise en place d’une donation. Cela évite les frais et les coûts trop élevés qui ne peuvent pas toujours être assumés par les proches.

Pour Patrick Sébastien, il ne veut pas un enterrement morose, il sera finalement à l’image de sa personnalité rythmée par la joie et la bonne humeur .

. Il souhaite des guirlandes sur son cercueil comme il a pu le préciser dans cet entretien.

Il a l’intention de demander une cérémonie joyeuse et Patrick Sébastien veut également un orchestre.

Le présentateur estime qu’il veut finalement ennuyer ses détracteurs grâce à une telle organisation festive. L’enterrement de Guy Bedos avait été quelque peu similaire puisque son fils Nicolas avait notamment partagé dans une lettre que les chants seraient au rendez-vous. Les images ont montré que l’humoriste avait été applaudi que ce soit lors de la cérémonie sur le territoire ou celle privée en Corse.

L’épitaphe très spécifique pour Patrick Sébastien

Il a donc pensé à tous les détails, car en parallèle de cet enterrement festif, il y aura également une épitaphe sur sa tombe. Il aurait tendance à s’inspirer de Jacques Brel selon les propos de Gala. De ce fait, vous pourriez lire : si vous m’aimez, fermez votre gueule. C’est assez atypique, mais finalement, cette organisation correspond assez bien à l’univers de Patrick Sébastien qui reste très jovial. Si vous avez regardé son émission ces dernières années, vous savez que le patron a l’art de la fête et il n’hésitait pas à partager sa joie ainsi que sa bonne humeur. Bien sûr, son départ de France Télévisions a été vivement critiqué par les Français qui apprécient beaucoup le présentateur, ils auraient aimé le voir un peu plus longtemps à l’antenne.

Vous pouvez toutefois le retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Patrick Sébastien a été assez actif pendant la période du confinement puisqu’il proposait régulièrement des stories, des photos et surtout des vidéos afin de distraire les abonnés. Il distribuait ainsi sa joie et sa bonne humeur en utilisant les nouveaux moyens de communication, c’est aussi une façon très réjouissante de conserver ce lien si important avec les fans. Il faudra désormais croiser les doigts notamment pour savoir si Patrick Sébastien pourrait revenir à la télévision alors que France 2 a décidé de le remercier après des années de présence sur le petit écran. Il aurait de nouveaux projets notamment dans le domaine d’une série.