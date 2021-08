Patrick Sébastien : des « moments difficiles », son fils balance tout dans les médias

Cela faisait vraiment très longtemps que personne n’avait pu entendre parler de l’animateur Patrick Sébastien dans les médias, mais personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que cela allait pouvoir se faire par l’intermédiaire de son enfant qui ne mâche pas ses mots au sujet de son père, c’est le moins que l’on puisse dire. Il se trouve en effet que de plus en plus de français se posent des questions sur la vie de l’animateur mythique, et pour cause : on sait très bien qu’il a pu avoir une vie assez mouvementée et même complètement dingue pendant plusieurs dizaines d’années.

Mais il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner et cela ne l’empêche pas de pouvoir présenter pendant plusieurs années une émission mythique sur France 2.

En revanche, si par le passé, on a pu entendre parler de lui parfois dans des termes qui ne sont pas toujours très élogieux, c’était sans compter sur son fils qui a pu prendre la parole se doit balancer à ce sujet sans aucun tabou. Il faut bien avouer que son père a toujours eu une réputation qui est assez sulfureuse, il faut bien le dire. Certains auraient même pu clairement penser qu’il s’agissait simplement d’une opération qui aurait été vraiment orchestrée pour cette occasion uniquement, mais il n’en est rien. En effet, il se trouve que les révélations de son fils ne sont pas toujours très élogieuses, c’est la moins que l’on puisse dire…

Patrick Sébastien : le silence enfin brisé par cette prise de parole

Si on a clairement pu être en mesure de penser que Patrick Sébastien allait pouvoir vivre une vie bien plus tranquille depuis qu’il a pu arrêter de présenter son émission sur France 2, c’était bien sans compter sur l’intervention de son fils Olivier Villa qui en a profité pour pouvoir tout balancer en plein direct dans une interview qui a été assez choquante et même très directe. En effet, étant lui-même chanteur à 41 ans, on imagine que de nos jours il n’a plus aucun complexe et il veut ainsi pouvoir raconter haut et fort tout ce qu’il a pu vivre dans sa vie, y compris des moments parfois assez compliqués avec son père.

Et c’est en effet à l’occasion d’une entrevue avec le magazine Ici Paris qu’Olivier Villa a tout simplement pu décider de prendre la parole pour pouvoir tout balancer. Bien que les deux hommes semblent avoir une relation excellente entre eux, il peut raconter que malheureusement il ne voit pas encore beaucoup son père : il entretient plutôt une relation avec lui par téléphone, mais ce n’est pas tout à fait la seule chose que l’on a pu apprendre concernant le grand animateur que l’on a pu entendre ces derniers temps…

Des problèmes d’argent qui ont été difficiles à vivre

Personne ne s’attendait à ce que le fils de Patrick Sébastien raconte haut et fort que son père avait eu par le passé des problèmes d’argent, avec comme il le raconte dans son interview des « moments difficiles financièrement ». Toutefois, il semblerait que l’animateur ait pu sortir la tête haute de toute cette histoire assez compliquée et difficile, bien heureusement. Néanmoins, à l’heure où de plus en plus d’hommes et de femmes peuvent aujourd’hui être dans la tourmente à cause de la crise sanitaire, on espère que ce n’est plus son cas !