Pascal Obispo fait le buzz avec un baisé maladroit ! Les fans de l’émission sont scandalisés !

Si vous regardez The Voice, vous savez que les émissions sont découpées en plusieurs morceaux pour que TF1 puisse satisfaire les Français jusqu’à la fin du confinement. En ce qui concerne le succès de cette émission, il faut savoir qu’elle reviendra l’année prochaine puisque les audiences sont sympathiques pour TF1.

Si certains coachs comme Amel Bent ou encore Lara Fabian sont critiqués, Pascal Obispo était finalement assez discret.

Pascal Obispo il se croit l'atout charme de #TheVoice, il veut embrasser et chanter avec tout le monde — Vincent.GS ☕ (@vincentlephilo) February 8, 2020

Le chanteur revient alors sur le devant de la scène en embrassant une candidate sur la bouche.

Le coup de gueule Pascal contre Nessa

Avant d’évoquer le fameux baiser qui a sans doute attiré de nombreux téléspectateurs, il est judicieux d’évoquer le coup de gueule du chanteur et coach de The Voice.

Les adeptes de l’émission doivent se contenter de ces situations, car les demi-finales n’auront pour l’instant pas lieu. En effet, le confinement ne permet pas de réaliser des directs avec des équipes sur place et les coachs ainsi que les candidats. Il faudra alors patienter pour connaître l’heure gagnant de la saison 9 de The Voice qui aura finalement été très perturbée.

Pascal Obispo n’apprécie pas forcément le caractère de Nessa qui n’hésite pas à prendre la parole .

. Le chanteur décide de lui proposer une chanson, mais le retour n’est pas celui escompté puisque la candidate ne semble pas satisfaite.

Le coach de The Voice n’hésite pas à mettre les barres sur les T et les points sur les i pour le plus grand bonheur des adeptes de l’émission.

Arrête tes histoires de faire la belle […] Plus direct dans les notes, tu as tendance à couper les trucs parce que tu fais tes petites vibes, tu t’écoutes un peu chanter.

Le chanteur a donc remis la candidate à sa place, mais cela n’aura pas été suffisant et le caractère de Nessa lui a peut-être coûté sa place dans l’émission.

Que Verushka et pascal Obispo ont smacké hier ?! — LasimpleLucie (@str8outtayassa) April 26, 2020

Le baiser de Pascal Obispo sur la bouche

Le coach était donc en forme le 25 Avril dernier puisqu’il a mis les bouchées doubles afin de combler les attentes de chacun. Si vous étiez devant votre poste de télévision, vous avez pu assister à ce baiser qui n’a pas été censuré par TF1.Le chanteur décide de féliciter Vérushka puisque sa prestation est à la hauteur de toutes les attentes, mais ses lèvres semblent se promener un peu trop. De ce fait, le baiser arrive accidentellement apparemment, mais les internautes ont largement partagé des clichés de cette situation.

Bien sûr, les réactions sur Twitter ont été nombreuses, ils n’ont pas hésité à partager massivement les photos qui sont des captures de l’émission de samedi dernier. Le planning de Pascal Obispo était donc chargé pour la dernière émission de The Voice et cette actualité sera sans doute reprise par toutes les presses. Bien sûr, Pascal Obispo est en vacances puisque l’émission The Voice a pu se terminer il y a quelques semaines après un retour assez compliqué. En effet, le public avait disparu lors du retour du direct notamment pour respecter les nouvelles mesures sanitaires en vigueur en France. Vous devrez désormais patienter pour découvrir The Voice puisque la saison est terminée et la prochaine aura sans doute lieu l’année prochaine.