Pascal Balland enflamme Instagram après un commentaire sur Jade Hallyday ! Les fans attristés !

Pascal Balland a fait parler de lui sur Instagram après un petit commentaire lâché sur un post de Jade Hallyday.

Le commentaire visiblement amical et taquin n’a pas plu à tout le monde comme l’ont démontré les autres commentaires sous le post.

Pascal Balland : un commentaire qui ne passe pas inaperçu

Laeticia Halliday ne cesse de faire parler d’elle depuis le décès de son mari, deux années déjà. Après les petites tensions entre elle et les enfants Hallyday, c’est au tour de son nouveau couple de faire la une des magazines peoples. Laeticia a en effet trouvé du réconfort dans les bras de Pascal Balland. Ce dernier, restaurateur français sur l’île de Saint-Barth, a été plutôt bien adopté par tous :

la famille de Laeticia ;

ses enfants Jade et Joy ;

et même Mamie Rock.

Beaucoup ont conclu une famille recomposée.

Le nouveau couple Pascal-Laeticia et les filles vivent la majeure partie de leur temps à Los Angeles aux États-Unis. Il n’est donc pas étonnant que la familiarité de Pascal Balland et les filles Hallyday ne date pas d’hier. Le commentaire de Pascal Balland sur un post de Jade le démontre encore bien.

Les filles Hallyday, quant à elles, sont devenues de véritables adolescentes et se font plaisir. Respectivement âgées de 15 et 11 ans, Jade et Joy s’affichent toutes souriantes sur Instagram où Jade compte une grande communauté de plus de 80 000 abonnés. Le vendredi 6 mars 2020, elle a publié une photo dans laquelle on la voit avec sa petite sœur Joy dans un fast-food de Los Angeles. Elles prenaient apparemment du bon temps, car on peut voir comme légende de la photo » Ce genre de vendredi soir « .

La photo aimée plus de 9 000 fois par ses fans n’a pas manqué d’être remarquée par leur tout nouveau beau-père Pascal Balland. Ce dernier commente donc « Et lui ? ». Jade répond vite à ce commentaire par un » Rire, la prochaine fois » avec deux émoticônes en forme de cœur. Ce petit échange plutôt joyeux et banal n’est visiblement pas au goût de tout le monde, surtout le commentaire de Pascal Balland. En effet, les autres commentaires ne tardent à fuser et s’acharnent sur le nouvel amour de Laeticia Hallyday.

Une abonnée s’insurge rapidement sur le fait que ce soit la fille de Johnny et pas le sien. De nombreux autres abonnés arrivent quand même à la rescousse de Pascal Balland. L’un d’eux fait remarquer que le commentaire ci-haut est totalement déplacé et que cela ne regarde que Jade et Pascal sur le lien qu’ils peuvent entretenir. Il continue en clamant que c’est tant mieux si elles s’entendent avec le compagnon de leur maman.

À leur tour, d’autres abonnés y sont allés plus fort en demandant si sa connerie, c’était bien la sienne au fan ayant fait le commentaire ci-haut. Un autre fan continue en rappelant que les filles ont été adoptées par Johnny. Selon lui, il est donc totalement déplacé que Pascal Balland prenne la place de Johnny et que cela ne démontre aucun respect pour Johnny.

Des fans prennent la défense de Laeticia Hallyday et ses filles

Les commentaires fustigeant Pascal Balland ont beaucoup agrémenté le post de Jade Hallyday. Toutefois, plusieurs fans se sont empressés de prendre parti pour Laeticia Halliday et ses filles. Un fan reproche surtout le manque de respect affiché par certains fans. Il déplore les propos tenus envers Jade hallyday et les attaques contre Pascal Balland. Il demande qu’on leur foute la paix à eux et à Laeticia Halliday. Il conclut surtout par le fait que même Johnny Hallyday s’il pouvait revenir un moment, leur aurait tout simplement dit de leur coller la paix et de se mêler de leurs affaires. Inutile de relater les commentaires qui s’en sont suivis, car ils ont le mérite d’être encore plus partagés sur la question.

Face à cette polémique, Jade Hallyday et Pascal Balland ont visiblement fait le choix de ne pas alimenter le débat, en gardant le silence. Une chose est sûre, le commentaire du nouveau beau-père de Jade et Joy Hallyday a divisé les dizaines de milliers de fans de Jade.

La question du couple Laeticia Hallyday et Pascal Balland remise sur la table

Sous le post de Jade, on pouvait parfaitement lire le mécontentement de certains internautes quant au couple que forment Laeticia et Pascal. En effet, deux ans après le décès de son mari, elle se remet en couple avec un autre. Certains la pointent du doigt, l’accusant de n’avoir jamais aimé son illustre mari et d’être passé à autre chose très tôt. D’autres vont jusqu’à lui prêter un costume de femme cupide ayant profité de la fortune d’un riche mari et qui continue de le faire.