Paris Jackson éveille les soupçons – Michael Jackson encore vivant ?

Michael Jackson a toujours fait parler de lui de son vivant et encore plus depuis son décès le 25 juin 2009. Beaucoup pensent que c’est un génie de la musique qui a totalement révolutionné le monde de la pop et ses titres ont remporté un succès international.

Michael Jackson au cœur des polémiques

Mais le chanteur est également au cœur de nombreuses polémiques et le documentaire Leaving Neverland diffusé en 2019 et produit par Dan Reed y est pour beaucoup. Il met en lumière la face cachée de Michael Jackson et l’accuse publiquement d’actes pédophiles.

Ses inconditionnels fans sont intimement persuadés que toutes ses accusations sont fausses et que la polémique n’a pas lieu d’être.

Pourtant, des pays ont même décidé de boycotter ses titres à la radio, comme ce fut le cas pour le Canada.

Michael Jackson est également au cœur d’un autre débat : la véracité de son décès. De nombreuses sont persuadées que Michael Jackson n’est pas mort et qu’il se cache depuis 11 ans. Ils cherchent donc les preuves de leur hypothèse à travers des photos et des vidéos.

Peu après sa mort, le corps de Michael Jackson avait été transporté par hélicoptère. Tout avait d’ailleurs été filmé par des caméras et la vidéo a fait le tour d’Internet. Elle avait alimenté la polémique en raison d’une ombre : plusieurs personnes pensaient que c’était l’ombre de Michael Jackson qui n’était en fait pas mort !

Mort de Michael Jackson : Paris Jackson sème le doute avec son selfie

Sa fille de 22 ans Paris Jackson, qu’il a eu avec Debbie Rowe, alimente de nouveau les doutes des admirateurs du célèbre chanteur. Elle est aujourd’hui suivie par plus de 3,5 millions d’abonnés sur Instagram et poste régulièrement des photos de sa vie et des images qui l’inspirent.

Lors de son road-trop en Californie, elle est allée sur Instagram pour publier un selfie où elle est visiblement seule. Celui-ci a suscité de nombreuses réactions, si bien qu’elle a désactivé les commentaires sur sa publication !

On y voit la jolie blonde au volant de sa voiture, portant fièrement ses lunettes de soleil et son chapeau de paille sur la tête. Elle semble seule et pourtant… il semblerait que certaines personnes aient détecté la présence de Michael Jackson sur la banquette arrière du véhicule !

On retrouve même des vidéos Youtube sur lesquelles le cliché est inspecté et passé au crible pour prouver que le chanteur est bien sur la photo de sa fille aînée.

De plus, la légende de la photo « If you give a little love, you can get a little love of your own » ressemble étrangement à des paroles qui auraient pu être écrites par son père. C’est tout à fait le genre de phrases que l’on retrouvait dans ses musiques. Il n’aura pas fallu plus de preuves aux fans pour affirmer que le chanteur est toujours en vie !