Pamela Anderson en bombe sur Instagram avec une photo dingue ! C’est le choc !

Parmi les choses que Pamela Anderson aime par-dessus tout, poster de jolies photos d’elle sur Instagram semble être en tête de liste.

En effet, la belle Californienne aime toujours jouer avec son corps, d’autant que celui-ci est aussi séduisant que par le passé.

Pendant cette période de confinement, l’actrice d’Alerte à Malibu a donc décidé de particulièrement divertir ses abonnés, grâce à quelques clichés de son choix et souvent bien sentis.

Pamela Anderson dévoile son corps en intégrale

Alors que la jolie blonde est fraîchement divorcée de son (très court) mariage avec le producteur Jon Peters, celle-ci ne semble toujours pas avoir froid aux yeux. En effet, Pamela Anderson a encore fait monter la température le 4 avril dernier sur son compte Instagram, avec une photo d’elle complètement nue, allongée sur un beau jeune homme anonyme au comble du bonheur. Aucun sous-vêtement en vue pour l’ancienne sauveteuse préférée des téléspectateurs, bien peu pudique dès qu’il s’agit de donner chaud à ses abonnés. Une image qui sans être vulgaire ne laisse aucun secret sur l’anatomie de la naïade, et qui a manifestement fait des heureux. Ainsi, 70 000 personnes n’ont pas hésité à liker ce souvenir vintage en quelques heures, un record pour l’ancienne actrice, aujourd’hui devenue fervente défenseuse de la cause animale.

Face au succès de ce post, comme en témoignent les commentaires sous la photo, l’actrice hollywoodienne n’a pas hésité à renouveler son geste, à l’occasion d’une story cette fois, et avec une sensualité plus mesurée que sur le cliché précédent. Cela ne l’a pas empêché de faire tourner les têtes de ses nombreux admirateurs, qui peuvent toujours compter sur son album photo personnel particulièrement riche et érotique.

Pamela Anderson moquée par son ex Adil Rami

Alors que leur rupture a fait grand bruit l’année dernière, impossible d’oublier que jusqu’à l’été dernier, Pamela Anderson vivait en France, à Marseille plus exactement, avec son compagnon de l’époque, le footballeur Adil Rami. À l’occasion du confinement généralisé, ce dernier a d’ailleurs donné de ses nouvelles sur la radio RMC, en évoquant le fait qu’il est actuellement isolé en Russie. D’après les propos qu’il a tenus au présentateur, il semblerait bien que la hache de guerre entre les deux ex ne soit pas tout à fait enterrée.

L’ancien défenseur de l’équipe de France n’a pas hésité à tacler son ancienne compagne pendant l’émission.

Il fait part du fait que sa famille lui manque, notamment ses 2 enfants, même s’il estime avoir trouvé sa routine.

Après avoir expliqué en quoi consistaient ces journées, il en profite pour préciser qu’il s’entretient grâce à des cours de sport en ligne, dont certains sont donnés par une certaine Pamela…

Une précision comique que le footballeur a volontairement annoncée sur le ton de l’humour, faisant preuve de toute l’auto-dérision qui le caractérise depuis longtemps.

