Pamela Anderson fait tomber les vêtements pour des sacs

View this post on Instagram

(In english below) Ashoka Paris est fier de vous présenter la collection capsule réalisée en collaboration avec Pamela Anderson. Après plus d'un an de travail, nous allons bientôt vous faire découvrir cette ligne de 4 sacs, tous confectionnés en 🍎 Apple Skin. Le shooting qui a eu lieu au Palazzo à Aranjuez, dans le sud de Madrid est terminé. Merci à toute l'équipe pour son investissement, @david.mateo.design qui a dessiné cette collection, @carmeloredondofotografo talentueux photographe et ses trois assistants, à @georgeosparra le Directeur artistique du shooting, @maurosaccoccini maquilleur exceptionnel et enfin, un énorme merci à @pamelaanderson 💕 pour sa disponibilité, sa créativité, sa gentillesse et bien sûr, son engagement envers les animaux. Pour chaque sac vendu une partie des bénéfices sera reversée à la Pamela Anderson Foundation qui œuvre depuis 25 ans pour la protection des droits de l'homme, des animaux et de l'environnement. Soyez prêts à découvrir bientôt, les toutes premières photos de la collection Ashoka x Pamela Anderson. Les sacs sont actuellement en production, alors, encore un petit peu de ⏱️patience. ASHOKA PARIS is proud to present the capsule collection made in collaboration with Pamela Anderson. After more than a year of work, we will soon introduce you to this line of 4 bags, all made of 🍎 Apple Skin. Thanks to the whole team for its investment, @david.mateo.design who designed this collection, @carmeloredondofotografo talented photographer and his three assistants, to @georgeosparra the Artistic Director of the shooting, @maurosaccoccini exceptional makeup artist and finally, a huge thank you to @pamelaanderson 💞 for his availability, creativity, kindness and of course, his commitment to animals. For every bag sold a part of the profits will be donated to the Pamela Anderson Foundation which has been working for 25 years for the protection of human rights, animals and the environment. #ashokaparis #pamelaanderson #pamelaandersonfans #activism #vegan #sacvegan #crueltyfree #cuirvegan #dontwearleather #veganfashion #fauxleather #govegan #petaapprovedvegan #recycled #animalfree #pamelaandersonSpain #perta_france #peta