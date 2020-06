Pamela Anderson : elle poste un cliché en lingerie transparente sur Insta, son compteur de like s’affole !

Alors que la mannequin est désormais âgée de 52 ans, on pourrait penser que sa carrière est finie, mais en réalité il n’en est rien et elle sait encore se faire désirer par les hommes !

Pamela Anderson : ses fans adorent la regarder sur Instagram, la mannequin en profite pour leur en mettre plein la vue avec ses clichés !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pamela Anderson n’a rien à envier aux plus jeunes générations, alors qu’elle est en effet âgée de plus de cinquante ans ! On aurait effectivement pu penser que la mannequin et actrice ne serait plus en forme aujourd’hui mais il n’en est rien et elle compte bien le montrer à travers ses publications sur les réseaux sociaux.

La dernière en date a complètement surpris ses plus fervents qui ne pensait pas retrouver un jour la mannequin aussi belle qu’à ses premiers jours ! Il faut dire que Pamela Anderson fait de nombreux efforts et ne lésine pas sur les efforts à faire sur le sport et l’alimentation qui sont les clés du succès d’une bonne forme physique. On imagine que c’est bien pour ces raisons que la mannequin n’hésite pas à se montrer sur les réseaux sociaux, alors que d’autres femmes de son âge n’ont pas du tout la même forme physique qu’elle !

Pamela Anderson est en effet un exemple de beauté et de vieillesse qui devraient inspirer de nombreuses femmes dans le monde. D’ailleurs, certaines seraient très curieuses de connaître tous ses secrets de beauté et de remise en forme qui devraient intéresser de nombreuses personnes !

Mais ce week-end, la photo qu’elle a dévoilé à ses fans sur son compte Instagram va faire chavirer plus d’un homme et même quelques femmes, car on ne l’avait que rarement vu aussi belle ! Mais de quelle photo s’agit-il ? S’agit-il de ce cliché où la mannequin apparaissait sous une pluie torrentielle dans une photo noir et blanc ? On pouvait retrouver Pamela Anderson avec les cheveux trempés et le maquillage mis à mal, alors qu’elle faisait une grimace qui ferait frissonner de nombreux hommes ! La photo avait récolté plus de 26 000 likes en quelques jours à peine sur Instagram, ce qui reste une excellente performance que peu de personnes peuvent se vanter d’avoir ! Mais bien loin d’avoir dit son dernier mot, Pamela Anderson a depuis publié de nombreux autres clichés pour ses plus grands fans sur Instagram.

Pamela Anderson : sa tenue fait fureur sur les réseaux sociaux, ses fans n’en reviennent toujours pas !

C’est dans une superbe tenue en dentelle que Pamela Anderson a décidé de mettre le feu à Instagram, avec une photo qui va faire parler d’elle pendant encore longtemps. En effet, sur ce joli cliché en noir et blanc, on retrouve la mannequin dans une très belle tenue en dentelle et avec les cheveux qui apparaissent bien plus courts.

Très apprêtée sur la photo, il faut dire que certains fans se sont fait complètement avoir et pensaient même qu’il s’agissait d’une photo des archives de la mannequin et non d’une photo récente ! Ayant récolté près de 30 000 likes à ce jour, personne ne doute que la mannequin peut encore faire sensation sur le réseau social. En effet, certains ne se sont toujours pas remis de ces précédents clichés, où Pamela Anderson apparaît sans haut : des photos qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux notamment et qui ont inspiré de nombreux top models dans le monde !

En tout cas, les fans de Pamela Anderson en redemandent et ont tous hâte de voir les prochaines photos de la mannequin, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Car il faut bien l’avouer, la femme d’une cinquantaine d’années semble particulièrement apprécier les photos en noir et blanc plutôt que ceux en couleur. Cela pourrait être une véritable surprise pour tous les fans de voir à nouveau une ou plusieurs photos de Pamela Anderson dans des tenues transparentes avec de la couleur, pour faire apparaître sa magnifique peau bronzée…