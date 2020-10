Paga a vraiment eu beaucoup de chance, il a été hospitalisé en urgence, découvrez sa mésaventure

Le 18 octobre dernier, la planète télé-réalité tremblait puisque Paga devait être opéré en urgence. Les fans ont rapidement fait part de leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux puisque depuis son passage dans les Marseillais, il est largement suivi par des abonnés. Si certains ont rapidement pensé à une infection au coronavirus, la réalité était bien différente.

Paga avait de violentes douleurs dans le ventre

Il n’avait pas les symptômes du Covid-19 puisque les douleurs provenaient essentiellement de son ventre. Impossible de savoir ce qu’il avait, il réalise donc une prise de sang pour en apprendre un peu plus. Un diagnostic tombe rapidement puisqu’il est la cible d’une appendicite et il fallait l’opérer en urgence puisqu’il a frôlé selon lui la péritonite.

Généralement, cette inflammation est bénigne, mais elle demande toutefois un retrait de l’appendice .

. SI rien n’est fait, le patient peut souffrir d’une grave infection puisque l’appendice se rompt et les résidus se répandent dans l’organisme.

Paga donne donc de ses nouvelles lors de son réveil en précisant qu’il a bien été opéré et que tout semble aller pour le mieux.

Il ne faut toutefois pas négliger la péritonite qui est extrêmement grave, il s’agit du stade que vous identifiez lorsque l’appendicite n’est pas traitée. Cette dernière est rythmée par les bactéries et lorsqu’elles se retrouvent dans l’organisme, c’est une infection très grave qui se propage. En effet, la membrane qui tapisse l’abdomen est alors atteinte, on parle du péritoine. Si aucune intervention n’est réalisée, les conséquences peuvent être dramatiques, car la péritonite peut entraîner la mort.

Paga des Marseillais raconte son intervention

Il révèle qu’il a souffert le martyre et il a été mis sous morphine pour que les douleurs puissent s’atténuer. L’intervention s’est bien passée et, désormais, tout semble aller pour le mieux. Il a toutefois encore mal, mais il estime qu’il sera rapidement d’aplomb. Pour Paga, le personnel soignant a été extraordinaire puisque les médecins notamment ont d’autres cas à traiter à cause du coronavirus qui commence à faire des ravages dans certains départements. Pour le jeune homme, ce sont des machines de guerre et il a souhaité les remercier via son compte Instagram.

Lorsque Paga sera totalement remis de sa mésaventure à l’hôpital, il pourra reprendre le chemin des tournages puisqu’il devrait être dans la saison des Marseillais qui se prépare. En effet, les caméras devraient bientôt reprendre du service dans le sud de la France. Ceux par contre qui sont désormais à Dubaï devront donc revenir dans leur ville natale.