Ophélie Winter : loin de la France, elle donne de ses nouvelles

Elle fut l’une des grandes stars de la chanson dans les années 1990. Avec des tubes comme Dieu m’a donné la foi, Shame on you ou Elle pleure, Ophélie Winter a marqué toute une génération. Également actrice, elle a tourné pour Claude Lelouch (Hommes, femmes, mode d’emploi), Yvan Attal (Ma femme est une actrice) ou encore Gilles Paquet-Brenner (Les Jolies Choses). Mais au fil des années, les succès se sont espacées et l’artiste française est petit à petit tombée dans les oubliettes du show-business. Malgré quelques tentatives de come back médiatique (jurée dans Popstars, candidate dans Danse avec les stars, actrice dans Scènes de ménage…), Ophélie Winter n’a jamais retrouvé sa gloire d’antan.

Les points sur les i

En septembre 2019, la chanteuse avait de nouveau fait parler d’elle. À ses dépens puisque nos confrères du magazine Public révélaient alors qu’elle vivait dans une grande précarité. Sa situation avait provoqué une vive émotion et Ophélie Winter avait reçu énormément de marques de soutien et d’affection. Malgré les aides et sollicitations, cette dernière avait fait savoir qu’elle pouvait se débrouiller seule.

Depuis plusieurs mois, Ophélie Winter n’avait plus donné de nouvelles. Jusqu’à la récente couverture de nos confrères du magazine Closer qui annonçaient avoir retrouvé la trace de la chanteuse, qui vivrait désormais « seule et abandonnée » sur l’île de la Réunion. Pour l’ancienne compagne d’Alain Chabat, c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase et elle a donc pris soin de faire une mise au point sur son compte Instagram : « Je pensais être discrète, manifestement pas assez. J’espérais naïvement être celle qui révélerait où je passais des vacances idylliques, même si je n’avais pas nécessairement prévu d’en parler au plus grand nombre. Il faut croire que je me berçais encore une fois d’illusions. Alors puisqu’un certain magazine people a décidé de faire sa Une avec moi, encore une fois, autant le confirmer, oui je suis bien sûr l’île de la Réunion », a ainsi fait savoir Ophélie Winter.

Une femme sereine

La chanteuse a également tenu à démentir l’idée selon laquelle elle serait abandonnée et sans ressources. Au contraire, sur l’île de la Réunion, elle a trouvé une certaine forme d’apaisement et a donc remercié les habitants pour leur accueil et leur générosité : « Merci aux Réunionnais de leur accueil. J’ai découvert une île magnifique et des habitants chaleureux, et même si les meilleures choses ont une fin, j’ai grâce à eux des souvenirs plein la tête, même illustrés de photos volées que je n’ai jamais réclamées ».

En février dernier, Ophélie Winter s’était également exprimée sur son compte Instagram pour mettre fin aux rumeurs la concernant. L’artiste appelait alors à la sérénité et demandait à ce que cesse l’acharnement sur son compte. Elle avait alors tenu à remercier ceux qui avaient été de fidèles soutiens à son égard : « Alors du fond du cœur, un immense merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent depuis toujours. Si j’ai tenu bon mois après mois, c’est aussi grâce à vous. Je suis aujourd’hui une femme plus forte et j’aspire maintenant à la paix, à la sérénité et à la bienveillance ». En paix avec elle-même, Ophélie Winter est désormais une autre femme.