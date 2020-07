Ophélie Winter à la Réunion : son coup de gueule contre la presse !

Si vous souhaitez obtenir des nouvelles d’Ophélie Winter, sachez que son compte Instagram semble être le seul lieu où vous aurez des informations fiables. Il n’est certes pas mis à jour très régulièrement, mais elle vous partage tout de même quelques moments de sa vie. La chanteuse souhaite aujourd’hui profiter d’un peu de discrétion tout en savourant la vie. Vous vous doutez que des magazines qui publient des photos dont elle n’a apparemment pas donné son autorisation comme elle le dévoile, l’agacement est très fort.

Ophélie Winter veut être discrète à la Réunion

La chanteuse a sans doute été surprise lorsqu’elle a pu découvrir cette Une de la presse people où vous pouviez la voir à la Réunion. Le titre était assez accrocheur puisque nous pouvions apprendre qu’elle était abandonnée. La chanteuse n’avait toutefois pas l’envie de parler de ses vacances à la Réunion puisqu’elle cultive la discrétion. Elle avoue qu’elle se berçait à nouveau d’illusions puisque la presse a décidé de publier des clichés sans forcément lui demander son autorisation.

Ophélie Winter confirme être sur l’île de la Réunion, elle révèle que cette presse peut spéculer sur ce qu’elle veut .

. La chanteuse a toutefois qu’une seule chose à partager à ses abonnés : « merci aux Réunionnais de leur accueil ».

Grâce à leur hospitalité, elle a eu la chance de découvrir des lieux incroyables, des personnes chaleureuses et cette île est décrite comme magnifique.

Ophélie Winter a donc des souvenirs plein la tête grâce à ces individus qu’elle a pu croiser au cours de son séjour. Elle n’a toutefois pas réclamé des photos volées que vous avez pu découvrir dans un célèbre magazine people. La chanteuse propose toutefois quelques clichés réjouissants de ses vacances et vous aurez sans doute l’envie de découvrir la Réunion qui est une île chaleureuse et magnifique. Ce sont alors des selfies et des paysages qui viennent agrémenter son compte Instagram que vous pourrez découvrir. Bien sûr, ses abonnés ont forcément compris son coup de gueule puisqu’elle était finalement tranquille à la Réunion et elle a sans doute été déstabilisée, voire très surprise de découvrir de tels clichés.

Ophélie Winter peut compter sur ses abonnés

Les internautes suivent alors régulièrement la star même si elle est aussi discrète dans le monde musical. Elle avait fait l’objet d’une couverture médiatique assez importante il y a quelques mois. De nombreuses spéculations avaient circulé et elle avait même été contrainte de s’exprimer dans Touche pas à mon poste, une émission de Cyril Hanouna. Des photos volées avaient à nouveau rythmé la presse. Aujourd’hui, elle semble se reposer et elle veut surtout cultiver la discrétion, ce qui ne semble pas envisageable avec les paparazzis. En ce qui concerne ses projets, la chanteuse n’évoque pas ces derniers, nous ne savons donc pas si elle pourrait un jour revenir sur le devant de la scène avec une chanson ou proposer un concert. Les fans seraient sans doute nombreux à se présenter.

Pour l’instant, si vous souhaitez avoir des nouvelles d’Ophélie Winter, son fil Instagram semble être le seul lieu où vous aurez de vraies données. Cela faisait assez longtemps que la star n’avait pas passé un coup de gueule, cela montre que parfois la presse peut dépasser les bornes, ce qui a donc agacé éventuellement la chanteuse. Elle peut par contre compter sur ses fans qui sont toujours présents sur les réseaux sociaux.